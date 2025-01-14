В Литве катастрофически не хватает медсестер, если ничего не делать, ждет крах

„Хочется другого качества, а мы идем по пути деквалификации, принимаем больше помощников. Наблюдение отходит на второй план. Нехорошо, что нет дневных медсестер, которые работали бы каждый день и наблюдали бы за состоянием пациентов, многие приезжают из районов, работают через несколько суток“, – сказала директор Вилкпедской больницы Инна Чеботарёва.

Стареют как пациенты, так и медсестры. По данным ВОЗ , во всей Европе медсестры стареют. Около 20% этих специалистов в Европе старше 55 лет.

„Помощник может поменять подгузник, покормить пациента, но дать лекарства, оценить состояние, выполнить процедуры могут только медсестры, которых во всей Литве не хватает“, – сказала старший администратор отделения паллиативного ухода Анна Ковалевская.

Зарплаты, нагрузка, окружение, эмоциональный фон молодежь не привлекают, поэтому неудивительно, что министерство называет трехзначные числа недостающих медсестер уже сейчас.

„У нас есть данные Службы занятости, есть 932 вакансии для медсестер“, – сказала вице-министр здравоохранения Елена Челуткене.

Такая нехватка - вызов не только для больниц, но и для школ, в которых учатся больные дети.

„Кто выдаст лекарства, проверит диабетика, не повышен ли сахар. Учителя боятся, это должны делать родители или медсестра, а их рядом нет“, – сказала экс-директор спецшколы Rytаs Виолета Маркявичене.