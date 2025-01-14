В Литве катастрофически не хватает медсестер, если ничего не делать, ждет крах

„Помощник может поменять подгузник, покормить пациента, но дать лекарства, оценить состояние, выполнить процедуры могут только медсестры, которых во всей Литве не хватает“, – сказала старший администратор отделения паллиативного ухода Анна Ковалевская.
Стареют как пациенты, так и медсестры. По данным ВОЗ, во всей Европе медсестры стареют. Около 20% этих специалистов в Европе старше 55 лет.
„Хочется другого качества, а мы идем по пути деквалификации, принимаем больше помощников. Наблюдение отходит на второй план. Нехорошо, что нет дневных медсестер, которые работали бы каждый день и наблюдали бы за состоянием пациентов, многие приезжают из районов, работают через несколько суток“, – сказала директор Вилкпедской больницы Инна Чеботарёва.
Зарплаты, нагрузка, окружение, эмоциональный фон молодежь не привлекают, поэтому неудивительно, что министерство называет трехзначные числа недостающих медсестер уже сейчас.
„У нас есть данные Службы занятости, есть 932 вакансии для медсестер“, – сказала вице-министр здравоохранения Елена Челуткене.
Такая нехватка - вызов не только для больниц, но и для школ, в которых учатся больные дети.
„Кто выдаст лекарства, проверит диабетика, не повышен ли сахар. Учителя боятся, это должны делать родители или медсестра, а их рядом нет“, – сказала экс-директор спецшколы Rytаs Виолета Маркявичене.
Прогноз еще более мрачный – по подсчетам правительственного центра стратегических исследований через 7 лет в Литве будет не хватать 4500 медсестер. Чтобы не было краха, решения надо принимать сейчас.
„Надо говорить не о престиже, а о повышении зарплат“, – сказала председатель правления Союза врачей Аустрида Герлякене.
В этом году зарплаты в Литве повысили – средняя зарплата 1500 евро.
„Может, это с надбавками муниципалитета, с ночными тарифами. Но в дневные часы медсестра столько не зарабатывает“, – сказала Ковалевская.
„Максимума нет, но зарплата должна быть 2000 евро и больше „на руки“, – считает президент Организации медсестер Аушра Володкайте.
Откуда брать деньги?
„Удалось бы повысить финансирование, если бы за тех, кого страхует за свои деньги государство платили не треть, а столько, сколько платят работающие люди“, – сказала Герлякене.
Деньги - это одно, но не менее важна и нагрузка.
„Мы видим, что ночью одна медсестра работает с 40 и даже с 60 пациентами, это ненормальная нагрузка – как физическая, так и эмоциональная“, – заметила Герлякене.
„Система здравоохранения в Литве обросла плесенью времен Царской России, где есть ярко выраженная иерархическая система“, – сказал врач Робертас Адомайтис.
Может, настало время отказаться от 24-часовых дежурств?
„Если бы не было суточных дежурств, они вообще не приехали бы, не выгодно ездить из районов, это дорога, время“, – заметила Чеботарёва.
Минздрав утверждает, что запланировал шаги: обещает вернуть медсестер из-за границы и подготовить новых, а также привлечь их из-за границы.
„Мы ориентируемся на близкие в культурном плане страны: Украину, Грузию, страны Средней Азии“, – сказала Челуткене.