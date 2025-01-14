В Литве известный врач решила не предоставлять консультации на русском: больше не могу переступать через себя

„Это была русскоязычная женщина, которая живет в Великобритании. На консультации она начала говорить по-русски, я спросила, можем ли мы перейти на английский. Она ответила „да“. Но я заметила, что у нее плохой английский.

После консультации она написала жалобу, указав, что у меня плохой английский и я не могу консультировать на этом языке. Но я поняла, что это она меня не поняла, поскольку она не владеет английским. Я спросила у моей команды, что делаем в такой ситуации в другой раз? Почему русскоязычные идут на консультацию к врачу, который не владеет русским? В таких случаях приходят медсестры, оставляют свой пост в регистратуре и работают переводчиками. Но в таком случае им надо платить надбавку за дополнительную работу“, – сказала Плешите-Алмине.