2025.03.18 07:07

В Литве изменился порядок сортировки текстильных изделий

 
ru.DELFI.lt
„Ecoservice“ tekstilės rūšiavimo centras
„Ecoservice“ tekstilės rūšiavimo centras
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Как обстоят дела в Литве с сортировкой текстильных изделий? Не все жители знают, что с нового года изменился порядок, и сортировка текстиля стала обязательной, пишет портал lnk.lt.

Что делать с такими отходами, и кого ждет штраф, рассказала представитель Министерства охраны окружающей среды Айсте Ракаускене.

– Есть ли данные, свидетельствующие о том, что много текстиля до сих пор попадает в общие контейнеры?

– Да. Несмотря на то, что сбор таких отходов официально начался с начала этого года, возможность сортировки текстиля появилась раньше, поэтому люди привыкали к новому порядку. Мы видим, что растут масштабы сортируемого текстиля, все больше собранной одежды можно использовать во второй раз. Некоторые экземпляры можно очинить и носить дальше.

Но не весь текстиль можно использовать таким образом. Около 7% содержимого общих контейнеров - это текстиль, который уже переработать невозможно.

– Надо напомнить, что текстиль –это не только старая одежда и куски ткани.

– Да, одежда составляет большую часть, но сюда входят также: занавески, скатерти, постельное белье, полотенца.

– Что грозит нарушителям порядка сортировки?

– Поскольку это коммунальные отходы, их сбор организуют муниципалитеты. Это значит, что в разных муниципалитетах действует свой порядок. Муниципалитеты устанавливают контейнеры и следят за порядком. Они устанавливают наказание за нарушение правил.

– Какие ждут штрафы?

– В первый раз штраф составляет 30-140 евро. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и решения муниципалитета.

О порядке сортировки рассказала представитель Вильнюсского администратора системы сортировки (VASA) Юсте Рамонайте-Кулешене.

– Как проходят проверки и каков порядок?

– Сейчас по Всему Вильнюсу стоят 349 контейнера для сбора текстиля. Сейчас в них можно выбрасывать не только чистые, но и непригодные для использования изделия. Важно складывать их в водонепроницаемые пакеты.

– Как проводят контроль?

– В Вильнюсе есть 10 контролеров, которые следят за работой коммунальных служб. Они проверяют, как выглядит территория около контейнеров для текстиля. Если замечают нарушения, информируют службы.

– Были ли назначены штрафы?

– Такой информации у нас пока нет. Но чаще всего наказывают тех, кого можно идентифицировать по оставленным документам или другой информацией с указанием личных данных.

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