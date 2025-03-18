В Литве изменился порядок сортировки текстильных изделий

Что делать с такими отходами, и кого ждет штраф, рассказала представитель Министерства охраны окружающей среды Айсте Ракаускене.

– Есть ли данные, свидетельствующие о том, что много текстиля до сих пор попадает в общие контейнеры?

– Да. Несмотря на то, что сбор таких отходов официально начался с начала этого года, возможность сортировки текстиля появилась раньше, поэтому люди привыкали к новому порядку. Мы видим, что растут масштабы сортируемого текстиля, все больше собранной одежды можно использовать во второй раз. Некоторые экземпляры можно очинить и носить дальше.