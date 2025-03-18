В Литве изменился порядок сортировки текстильных изделий

Что делать с такими отходами, и кого ждет штраф, рассказала представитель Министерства охраны окружающей среды Айсте Ракаускене.
– Есть ли данные, свидетельствующие о том, что много текстиля до сих пор попадает в общие контейнеры?
– Да. Несмотря на то, что сбор таких отходов официально начался с начала этого года, возможность сортировки текстиля появилась раньше, поэтому люди привыкали к новому порядку. Мы видим, что растут масштабы сортируемого текстиля, все больше собранной одежды можно использовать во второй раз. Некоторые экземпляры можно очинить и носить дальше.
Но не весь текстиль можно использовать таким образом. Около 7% содержимого общих контейнеров - это текстиль, который уже переработать невозможно.
– Надо напомнить, что текстиль –это не только старая одежда и куски ткани.
– Да, одежда составляет большую часть, но сюда входят также: занавески, скатерти, постельное белье, полотенца.
– Что грозит нарушителям порядка сортировки?
– Поскольку это коммунальные отходы, их сбор организуют муниципалитеты. Это значит, что в разных муниципалитетах действует свой порядок. Муниципалитеты устанавливают контейнеры и следят за порядком. Они устанавливают наказание за нарушение правил.
– Какие ждут штрафы?
– В первый раз штраф составляет 30-140 евро. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и решения муниципалитета.
О порядке сортировки рассказала представитель Вильнюсского администратора системы сортировки (VASA) Юсте Рамонайте-Кулешене.
– Как проходят проверки и каков порядок?
– Сейчас по Всему Вильнюсу стоят 349 контейнера для сбора текстиля. Сейчас в них можно выбрасывать не только чистые, но и непригодные для использования изделия. Важно складывать их в водонепроницаемые пакеты.
– Как проводят контроль?
– В Вильнюсе есть 10 контролеров, которые следят за работой коммунальных служб. Они проверяют, как выглядит территория около контейнеров для текстиля. Если замечают нарушения, информируют службы.
– Были ли назначены штрафы?
– Такой информации у нас пока нет. Но чаще всего наказывают тех, кого можно идентифицировать по оставленным документам или другой информацией с указанием личных данных.