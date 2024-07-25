В Литве из-за ошибки при оцифровке результатов, меняются оценки некоторых госэкзаменов

Сообщается, что после ошибки изменяются результаты государственных экзаменов основной сессии по иностранным языкам (английский, немецкий, русский), биологии, физики, географии и результаты государственных экзаменов повторной сессии.
„В компании сообщили, что из-за технической ошибки в алгоритм расчета итогового результата экзамена не были включены исправления выбранных учеником ответов на закрытые вопросы в листе ответов. По этой причине итоговая оценка 2832 работ выпускников меняется в большую сторону, в среднем на 1,4 балла из 100, а 1044 – в меньшую, среднее изменение незначительное – 1,3 балла из 100“, - говорит временный директор НАО Айдас Алдакаускас.
В НАО отмечают, что вся обновленная информация уже поступила в LAMA BPO, поэтому процесс поступления в вузы не нарушен.
Временный директор НАО отмечает, что компания, оцифровывавшая результаты, берет на себя ответственность за качество услуг.
„Я искренне извиняюсь перед выпускниками, их родителями и образовательным сообществом за ошибку поставщика услуг при оцифровке результатов. Необходимо отметить, что представители компании берут на себя ответственность за качество услуг. Сейчас мы оцениваем возможность обращения в суд из-за ошибки и ущерба, причиненного поставщиком“, - говорит А. Алдакаускас.
В этом году в ходе основной сессии государственных экзаменов было проведено тринадцать государственных и три школьных экзамена. Сессия завершилась 25 июня.
В этом году экзамены сдавали более 27,6 тыс. двенадцатиклассников.