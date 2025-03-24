В Литве испытают систему распознавания лиц: возраст покупателей будет проверять искусственный интеллект

„Системы непрерывного автоматического распознавания лиц начнут работать этой осенью. Это значит, что со временем они упростят совершение покупок на кассах самообслуживания и позволят увеличить скорость совершения покупок“, - говорит Повилас Кепалавичюс, директор по продуктам самообслуживания StrongPoint.
Как указывается, для предотвращения возможных попыток обхода системы алгоритмы системы постоянно обновляются и внедряются дополнительные меры безопасности.
„Мы можем вас заверить, что умные решения не просто считаются умными. Функция распознавания возраста имеет погрешность в несколько лет, поэтому система настроена на минимальный возраст 24-25 лет“, - говорит директор по продуктам самообслуживания StrongPoint.
Представитель компании отмечает, что даже после запуска новой системы покупатели по-прежнему смогут выбрать обычный метод проверки возраста, когда это будет делать сотрудник.
Однако он заверяет, что автоматическое распознавание лиц реализовано в соответствии со строгими требованиями защиты персональных данных. Эти системы не хранят лица пользователей в долгосрочных базах данных, а сравнивают биометрические данные в режиме реального времени.