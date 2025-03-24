2025.03.24 10:52

В Литве испытают систему распознавания лиц: возраст покупателей будет проверять искусственный интеллект

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Savitarnos kasa
Savitarnos kasa
ФОТО: Reshetnikov_art | Shutterstock

Осенью в Литве будет протестирована система распознавания лиц. Некоторые магазины будут использовать искусственный интеллект (ИИ) для проверки возраста покупателей.

„Системы непрерывного автоматического распознавания лиц начнут работать этой осенью. Это значит, что со временем они упростят совершение покупок на кассах самообслуживания и позволят увеличить скорость совершения покупок“, - говорит Повилас Кепалавичюс, директор по продуктам самообслуживания StrongPoint.

Как указывается, для предотвращения возможных попыток обхода системы алгоритмы системы постоянно обновляются и внедряются дополнительные меры безопасности.

„Мы можем вас заверить, что умные решения не просто считаются умными. Функция распознавания возраста имеет погрешность в несколько лет, поэтому система настроена на минимальный возраст 24-25 лет“, - говорит директор по продуктам самообслуживания StrongPoint.

Представитель компании отмечает, что даже после запуска новой системы покупатели по-прежнему смогут выбрать обычный метод проверки возраста, когда это будет делать сотрудник.

Однако он заверяет, что автоматическое распознавание лиц реализовано в соответствии со строгими требованиями защиты персональных данных. Эти системы не хранят лица пользователей в долгосрочных базах данных, а сравнивают биометрические данные в режиме реального времени.

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