В Литве испытают систему распознавания лиц: возраст покупателей будет проверять искусственный интеллект

„Системы непрерывного автоматического распознавания лиц начнут работать этой осенью. Это значит, что со временем они упростят совершение покупок на кассах самообслуживания и позволят увеличить скорость совершения покупок“, - говорит Повилас Кепалавичюс, директор по продуктам самообслуживания StrongPoint.

Как указывается, для предотвращения возможных попыток обхода системы алгоритмы системы постоянно обновляются и внедряются дополнительные меры безопасности.