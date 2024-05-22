В Литве идет второй день досрочного голосования на выбрах президента

До четверга 20.00 час. вечера избиратели могут проголосовать в любом месте для досрочного голосования во всех 60 муниципалитетах Литвы, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.

Досрочно проголосовать в среду планирует председатель Партии труда, бывший кандидат в президенты Андрюс Мазуронис и другие политики.

Как и пять лет назад, во втором туре выборов встретятся претендующий на переизбрание лидер страны Гитанас Науседа, за которого в первом туре проголосовали 43,95 проц. избирателей, и кандидат от консерваторов, премьер-министр Ингрида Шимоните. Две недели назад она набрала 20,05 проц. Голосов избирателей.