В Литве хозяйничает ветер: синоптики предупреждают, что местами станет хуже

Как сообщил портал meteo.lt, в 14:20 ч. ветер начал успокаиваться, но он оставался порывистым. В ближайшие часы ветер понемногу будет успокаиваться, порывистым он останется и ночью, и во вторник днем.
Читатели портала зафиксировали молнию:
Самые сильные порывы ветра 16 д. на высоте 10 м (с 10 до 14 ч.) были в:
Клайпедском порту около мола – до 30 м/с;
в Мариямполе – до 29 м/с;
в Тельшяй – до 28 м/с;
на мысе Вентес (Шилутский район) и в Шилуте – до 27 м/с;
в Кибартай (Вилкавишкский район) – до 27 м/с;
в Лаукуве и Расейняй – до 26 м/с;
в Швянтои – до 25 м/с;
в Вежайчай (Клайпедский район) – до 24 м/с;
в Паневежисе – до 24 м/с;
в Ниде у моря (на высоте 24 м) – до 30 м/с;
в Клайпеде на метеостанции (на высоте 24 м) – до 27 м/с.
В Радвилишкисе снесены светофоры
В Радвилишкисе сильный ветер снес светофоры.
Молния в Вильнюсе.