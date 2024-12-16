2024.12.16 16:33

В Литве хозяйничает ветер: синоптики предупреждают, что местами станет хуже

 
ru.DELFI.lt
Į medį, esantį prie pat namo adresu V. Grybo g. 3 trenkė žaibas
Į medį, esantį prie pat namo adresu V. Grybo g. 3 trenkė žaibas
ФОТО: skaitytojo nuotr.

В понедельник погода в Литве была неспокойная. В некоторых городах сильный ветер повалил деревья, а пожарные-спасатели получили больше 200 вызовов. После обеда вильнюсцев удивили гром и молния.

Как сообщил портал meteo.lt, в 14:20 ч. ветер начал успокаиваться, но он оставался порывистым. В ближайшие часы ветер понемногу будет успокаиваться, порывистым он останется и ночью, и во вторник днем.

Читатели портала зафиксировали молнию:

Į medį, esantį prie pat namo adresu V. Grybo g. 3 trenkė žaibas

Самые сильные порывы ветра 16 д. на высоте 10 м (с 10 до 14 ч.) были в:

Клайпедском порту около мола – до 30 м/с;

в Мариямполе – до 29 м/с;

в Тельшяй – до 28 м/с;

на мысе Вентес (Шилутский район) и в Шилуте – до 27 м/с;

в Кибартай (Вилкавишкский район) – до 27 м/с;

в Лаукуве и Расейняй – до 26 м/с;

в Швянтои – до 25 м/с;

в Вежайчай (Клайпедский район) – до 24 м/с;

в Паневежисе – до 24 м/с;

в Ниде у моря (на высоте 24 м) – до 30 м/с;

в Клайпеде на метеостанции (на высоте 24 м) – до 27 м/с.

В Радвилишкисе снесены светофоры

В Радвилишкисе сильный ветер снес светофоры.

Молния в Вильнюсе.

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