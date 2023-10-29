В Литве хотят вернуть прежнюю процедуру подачи заявлений на пенсию: хорошая новостью для некоторых пожилых людей

Министерство социальной защиты и труда Литвы зарегистрировало в октябре поправки к закону, которые, среди прочих изменений, предусматривают продление срока до 12 месяцев.
В министерстве поясняют, что с 1995 по 2018 год, когда была принята новая редакция Закона о пенсиях социального страхования, действовал 12-месячный период от даты получения права на пенсию.
"То есть, если человек обратился за пенсией позже, чем у него возникло право на ее получение, пенсия могла быть назначена со дня получения права, но не более чем за 12 месяцев. С 2018 года этот срок сокращен до 6 месяцев, а восстановить его предлагается с 1 января 2024 года", - комментирует Министерство соцзащиты.
То есть пенсия будет назначена за 12 предыдущих месяцев, как это делалось раньше, уже более 20 лет назад.
В министерстве также прокомментировали вопрос, можно ли будет автоматизировать систему, чтобы пенсионерам не приходилось ничего запоминать, а их включали бы в систему получения пенсии по старости, аналогично включению работающих в систему пенсионного накопления. "Автоматическое включение в накопление возможно, потому что здесь важны только два критерия – возраст и личное страхование. Однако даже в случае включения приходится ждать решения человека 6 месяцев.
Право на получение пенсии по старости и ее размер определяются несколькими факторами: например, человек может получить трудовой стаж в других государствах-членах ЕС, может даже не иметь трудового стажа, полученного в Литве. Или человек хочет отложить оформление пенсии по старости, потому что он еще работает. Бывают разные ситуации", - говорят в министерстве.
Содра сообщила, что ее цель – информировать и напоминать людям о приближающемся пенсионном возрасте.
"Если человек выразил желание получать сообщения от Содры, то за 6 месяцев до достижения пенсионного возраста Содра отправляет такому человеку уведомление о приближении пенсионного возраста и сообщает, как подать заявление на получение пенсии по старости", - говорит представитель Содры Малгожата Козич.
Содра также ежемесячно информирует СМС- сообщениями и по телефону тех людей, которые через год достигнут пенсионного возраста, но еще не предоставили данные о своем трудовом стаже до 1994 года.
Пенсионный аннуитетный фонд Содры рассылает участникам второго этапа накопления, которые вскоре достигнут пенсионного возраста по старости сообщения с инструкциями по приобретению пенсионного аннуитета.
По словам М.Козича, по статистике около 1 000 пенсий по старости в год назначаются позднее, чем человек достигает пенсионного возраста, но это число не означает, что все эти люди пропустили сроки подачи заявления на получение пенсии.
"В это число входят и те люди, которые, например, работают в месяц наступления пенсионного возраста и хотят, чтобы в расчет пенсии были включены взносы того месяца, в котором человек достигает пенсионного возраста - в таком случае нередко просят назначить пенсию с первого числа следующего месяца. Это значит, что эти люди могли получать пенсию через месяц или через четыре месяца после достижения пенсионного возраста, поэтому назначенная пенсия им выплачивается вместе с образовавшимся невыплатами", - говорит М. Козич.
По ее словам, по поводу назначения пенсии по старости обращаться в Содру следует за три месяца до наступления пенсионного возраста или в более позднее время. Как уже было сказано, согласно действующему порядку, если человек обратился позже достижения пенсионного возраста по старости, пенсия по старости ему будет выплачена за прошедший период, не позднее, чем за 6 месяцев до подачи заявления.
"Например, человек достиг пенсионного возраста в марте 2023 года, но подал заявление на получение пенсии только в ноябре 2023 года - пенсия по старости ему будет выплачена за период с мая 2023 года. В настоящее время планируется продлить этот срок до 12 месяцев", - подтвердил представитель Содры.