В Литве грядут изменения: за кофе на вынос придется доплачивать

Пришло время для еще одного изменения

На заправке люди редко наливают кофе в термокружку или собственную многоразовую чашку, и делают это не только по привычке, но и потому, что говорят, что кофе в одноразовой чашке удобнее.

"Не нужно мыть, другой уход не требуется. Вы используете этот одноразовый стаканчик в машине и тут же выбрасываете его в мусор. Лично мне так удобнее", - сказал мужчина.

Камнем преткновения для некоторых также являются цены на многоразовые стаканчики. "Вы знаете, сколько стоит многоразовая чашка? Кажется 15 евро?", - спросил другой собеседник. "Я знаю, что это может быть не очень хорошо, но я делаю это, потому что так удобнее», — поделился другой.

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас заявил, что такому потреблению необходимо положить конец. "Литве пора использовать меньше упаковки. У жителя должна быть альтернатива тому, чтобы не покупать одноразовую упаковку, ему должны предложить многоразовый товар", - сказал он.