В Литве грядут изменения: за кофе на вынос придется доплачивать

Пришло время для еще одного изменения
На заправке люди редко наливают кофе в термокружку или собственную многоразовую чашку, и делают это не только по привычке, но и потому, что говорят, что кофе в одноразовой чашке удобнее.
"Не нужно мыть, другой уход не требуется. Вы используете этот одноразовый стаканчик в машине и тут же выбрасываете его в мусор. Лично мне так удобнее", - сказал мужчина.
Камнем преткновения для некоторых также являются цены на многоразовые стаканчики. "Вы знаете, сколько стоит многоразовая чашка? Кажется 15 евро?", - спросил другой собеседник. "Я знаю, что это может быть не очень хорошо, но я делаю это, потому что так удобнее», — поделился другой.
Министр окружающей среды Симонас Гентвилас заявил, что такому потреблению необходимо положить конец. "Литве пора использовать меньше упаковки. У жителя должна быть альтернатива тому, чтобы не покупать одноразовую упаковку, ему должны предложить многоразовый товар", - сказал он.
По словам министра, еду и напитки также необходимо подавать в многоразовой таре для тех, кто питается в кафе, а клиенты должны есть из пластика только в том случае, если они согласны за это доплатить.
"Если вы обедаете где-нибудь в кафе, то обязательно должны быть предложены металлические, многоразовые ложки и вилки", - сказал С. Гентвилас.
Предлагают взимать плату за большинство упаковок
Предприниматель, управляющий 60 ресторанами, говорит, что в сети больше не пользуются одноразовой посудой, в азиатской кухне использует только палочки для суши, и, по его мнению, заменить их не проблема. "Для нас эти инвестиции окупятся через полгода, но, попросту говоря, мы как-то об этом даже не подумали, воспользовались по привычке и не подсчитали", — сказал Гедиминас Бальнис, руководитель компании Amber Food. Обед на вынос в одноразовой тарелке – тоже только за дополнительную плату. Сеть кафе так делает уже давно, но ощутимых изменений не видит.
"30 центов стоит упаковка, и мы всегда предупреждаем наших гостей, если они хотят, чтобы мы упаковали его на месте. Они, конечно, согласны", — рассказал представитель сети кафе.
Министерство окружающей среды Литвы предлагает запретить бесплатное распространение не всех видов упаковки, а только пластиковой и комбинированной. Так, намечается взимать плату за бумажные стаканчики для кофе, покрытые пластиком, чтобы жидкость не вытекала. Остальная бумажная упаковка будет по-прежнему предоставляться бесплатно.
"Так, разрешено использование картонной коробки для пиццы", - сказал министр окружающей среды.
Однако члены Сейма, предложившие изменения в упаковке, говорят, что разделять коробки для пиццы и бумажные стаканчики неправильно. "Я бы не делал таких исключений. Мне кажется, что в конечном итоге все одноразовые изделия одинаково вредны для природы и их одинаково сложно переработать", — заявил инициатор предложения Каспарас Адомайтис.
По словам министра С.Гентвиласа, кофе и горячие блюда можно будет выносить в многоразовой посуде, но в кафе опасаются, что будет нарушена гигиена.
"Мы несем ответственность за качество блюда, в любом случае мы знаем, во что его упаковываем, и была ли она гигиенически помыта или нет - этого мы тоже гарантировать не можем", - заявил представитель одной из сетей кафе.
Дополнительный заработок не виден
Экономист говорит, что изменения в порядке оплаты упаковки в кафе, ресторанах и сетях быстрого приготовления, скорее всего, не позволят им заработать дополнительных денег.
"Потребители изменят свое поведение из-за инфляционного давления, из-за увеличения других различных издержек, будет не очень просто перенести дополнительные расходы на конечного потребителя", - сказала экономист Индре Гените-Пикчене.
Услуги питания для населения за год уже подорожали в десять раз, о том, что еда в кафе может еще подорожать министр даже говорить не хочет. "Эта неделя - неделя по противодействию изменению климата, поэтому мне почему-то не хотелось бы отвечать на этот вопрос", - сказал С.Гентвилас.
Сейму еще предстоит принять решение о запрете одноразовой посуды.