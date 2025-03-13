В Литве готовятся повысить штрафы за нарушение ПДД – некоторые будут на сотни евро больше

В сопроводительном акте к проекту сказано, что размер штрафов не пересматривали с 2008 года, число нарушителей очень большое, а штрафы, по сравнению с другими странами ЕС, - маленькие.
У проекта несколько задач: „Добиться эффективности санкций за нарушение ПДД, повысить уровень соблюдения технических требований к транспортным средствам и формировать ответственность у участников движения. Снизить число ДТП, несчастных случаев и смертей, собрать больше денег в бюджет“.
Однако заявления о повышении сборов в бюджет еще до появления проекта критиковал преподаватель права Вильнюсского университета Гинтаутас Скалаускас, заметив, что это неправильная задача.
„Весть о том, что будут стараться пополнить бюджет, по сути плоха тем, что если мы реагируем на неприемлемое поведение, то целью не должны быть увеличенные сборы в бюджет, а изменение поведения“, – сказал Žinių radijas Сакалаускас.
Неймонтас в той же передаче сказал, что 5 лет назад бюджет получал в виде штрафов 29 млн. евро, а в пролом собрал 47 млн. Он считает, что это происходит из-за того, что водители не боятся штрафов и превышают скорость.
Перемены коснулись бы 29 статей Кодекса административной ответственности, в которых предусмотрена ответственность за неподходящее поведение на дорогах.
Самые актуальные изменения – повышение штрафов за превышение скорости. Это правило водители нарушают чаще всего. В 2024 году было зафиксировано 429 009 случаев превышения скорости, а в январе 2025 года – 20 696.
Сейчас за превышение скорости на 10-20 км/ч, ждет штраф в размере 12-30 евро. Его предлагают поднять до 18-45 евро.
За превышение скорости на 20-30 км/ч сейчас платят 30-90 евро, а предлагается – 45-135 евро.
За превышение скорости не больше чем на 40 км/ч сейчас ждет штраф 120-170 евро, предлагается увеличить его до 180-255 евро.
За превышение скорости не больше чем на 50 kmкм/ч сейчас ждет штраф 170-230, после поправок он будет 255-345 евро.
При превышении скорости больше чем на 50 км/ч сейчас ждет штраф 450-550 евро, этот штраф изменят только для тех, кто ездит без прав и превышает скорость (сейчас такие люди платят 450-700 евро, а предлагается поднять размер штрафа до 675-1050 евро).
Значительно вырастут штрафы и за нетрезвое вождение. За управление автомобилем в состоянии легкой степени опьянения (0,41-1,5 промилле) штраф был 800-1100 евро, после принятия поправок он вырастет до 1200-1650 евро.
Молодые водители, которые должны управлять автомобилем абсолютно трезвые, если надуют до 0,4 промилле будут платить штраф в размере 345-450 евро (сейчас 230-300 евро).
За создание опасной ситуации на дороге предлагают повысить штраф с 255 до 345 евро (на 85-115 евро больше, чем сейчас).
Штраф за хулиганское вождение будет 675-825 евро (на 225 больше, чем сейчас). За повторное нарушение - 825-1200 евро.
Людям, которые ездят без прав, штрафы увеличат еще больше. В первый раз штраф составит 1125-500 евро (на 375 евро больше, чем сейчас). За повторное нарушение - 1500-1800 евро.
Увеличится также штраф за неправильное пересечение железнодорожных переездов, если водитель не остановится у знака STOP или переедет через переезд в неположенном месте. Штраф составит 540-840 евро (сейчас 360-560 евро).
За езду на красный свет и использование телефона за рулем штраф составит от 90 до 135 евро.