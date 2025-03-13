В Литве готовятся повысить штрафы за нарушение ПДД – некоторые будут на сотни евро больше

„Весть о том, что будут стараться пополнить бюджет, по сути плоха тем, что если мы реагируем на неприемлемое поведение, то целью не должны быть увеличенные сборы в бюджет, а изменение поведения“, – сказал Žinių radijas Сакалаускас.

Однако заявления о повышении сборов в бюджет еще до появления проекта критиковал преподаватель права Вильнюсского университета Гинтаутас Скалаускас, заметив, что это неправильная задача.

У проекта несколько задач: „Добиться эффективности санкций за нарушение ПДД, повысить уровень соблюдения технических требований к транспортным средствам и формировать ответственность у участников движения. Снизить число ДТП, несчастных случаев и смертей, собрать больше денег в бюджет“.

В сопроводительном акте к проекту сказано, что размер штрафов не пересматривали с 2008 года, число нарушителей очень большое, а штрафы, по сравнению с другими странами ЕС, - маленькие.

За превышение скорости на 20-30 км/ч сейчас платят 30-90 евро, а предлагается – 45-135 евро.

Сейчас за превышение скорости на 10-20 км/ч, ждет штраф в размере 12-30 евро. Его предлагают поднять до 18-45 евро.

Самые актуальные изменения – повышение штрафов за превышение скорости. Это правило водители нарушают чаще всего. В 2024 году было зафиксировано 429 009 случаев превышения скорости, а в январе 2025 года – 20 696.

Перемены коснулись бы 29 статей Кодекса административной ответственности, в которых предусмотрена ответственность за неподходящее поведение на дорогах.

Неймонтас в той же передаче сказал, что 5 лет назад бюджет получал в виде штрафов 29 млн. евро, а в пролом собрал 47 млн. Он считает, что это происходит из-за того, что водители не боятся штрафов и превышают скорость.

За превышение скорости не больше чем на 40 км/ч сейчас ждет штраф 120-170 евро, предлагается увеличить его до 180-255 евро.

За превышение скорости не больше чем на 50 kmкм/ч сейчас ждет штраф 170-230, после поправок он будет 255-345 евро.

При превышении скорости больше чем на 50 км/ч сейчас ждет штраф 450-550 евро, этот штраф изменят только для тех, кто ездит без прав и превышает скорость (сейчас такие люди платят 450-700 евро, а предлагается поднять размер штрафа до 675-1050 евро).

Значительно вырастут штрафы и за нетрезвое вождение. За управление автомобилем в состоянии легкой степени опьянения (0,41-1,5 промилле) штраф был 800-1100 евро, после принятия поправок он вырастет до 1200-1650 евро.