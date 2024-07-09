В Литве год действует ордер на выселение агрессора: рекордсмены игнорируют закон

Полицейские выдают ордер на выселение, если получают информацию о насилии в ближайшем окружении и возможных рисках.
„Если нет повода для предварительного расследования, назначают оценку риска насилия“, – сказал представитель Департамента полиции Миндаугас Акелайтис.
„Риск, что человека ударят, начнется драка, у человека отберут вещи, их начнут ломать“, – сказала представитель службы по оказанию комплексной помощи Номера Цибараускене.
Всего за 12 месяцев в полиции было зарегистрировано 53 000 сообщений о насилии.
„В 8000 случаев начаты предварительные расследования, в 21 000 случаев выданы ордера на выселение“, – сказал Акелайтис.
Подозреваемого в насилии полицейские обязывают покинуть дом на 15 дней. Во время действия ордера проводят проверки.
Если человек не выполняет требования, ему назначают штрафы, не выполняют требование примерно половина наказанных. По данным полиции, за год начато больше 9000 административных дел.
„Есть определенная группа людей, которые игнорируют требования ордера. У нас есть рекордсмены, которых за нарушение ордера наказывали не раз и не два. Некоторые по 10 раз и больше“, – сказал Акелайтис.
За повторное нарушение назначают штраф 800 евро. Если часть людей игнорирует требование, встает вопрос, действует ли эта мера?
„Прошел год, мы всегда хотим быстро получить результат, но мы считаем, что это требование оправдало себя. Это превентивная мера, она предваряет самое худшее.Есть ясные алгоритмы, кто и что делает“, – сказала вице министр социальной защиты и труда Вилма Аугене.
Цибараускене сказала журналистам, что пока рано говорить о том, оправдала ли себя эта мера.
„Помощь пострадавшей стороне начинают оказывать немедленно после получения информации. Мы всегда рекомендуем помощь юристов, психолога, консультанта“, – сказала она.
А что эти 15 дней делает насильник? Меняют ли как-то его поведение?
„Человек, которого обязали какое-то время жить отдельно, он обязан заботиться о своих детях, жилье и т.д. Но в то же время, его обязали какое-то время не приходить домой“, – сказал адвокат Раймундас Юрка.
По словам Аугене, когда человек уходит из дома, у него спрашивают, есть ли ему куда пойти, информируют о занятиях по изменению поведения. Но принимает ли человек такую помощь?
„Принудительные действия не приносят успеха. Должна быть внутренняя мотивация“, – заметила вице-министр.
За полгода обжалуют около 200 ордеров на выселение. На данный момент больше всего таких ордеров было выдано мужчинам, но бывает и так, что именно мужчины бывают жертвами.
„В ближайшем окружении иногда люди злоупотребляют действующими законами, используют порядок для достижения своих целей, например, в ходе бракоразводного процесса, или решения каких-то конфликтов“, – заметил адвокат Юрка.
Юристы рассказывают, что во время кризиса отношений некоторые люди используют полицию в своих целях, а ордер на выселение дает возможность избавиться от второй половины в доме.
„Сообщение о возможном насилии или о якобы опасности не считается клеветой“, – заметил адвокат.
Клеветой могут считать несправедливые обвинения в адрес человека, тогда начинается судебный процесс. Юристы напоминают, что за ложные сообщения также грозит ответственность.