В Литве год действует ордер на выселение агрессора: рекордсмены игнорируют закон

Подозреваемого в насилии полицейские обязывают покинуть дом на 15 дней. Во время действия ордера проводят проверки.

„В 8000 случаев начаты предварительные расследования, в 21 000 случаев выданы ордера на выселение“, – сказал Акелайтис.

Всего за 12 месяцев в полиции было зарегистрировано 53 000 сообщений о насилии.

„Риск, что человека ударят, начнется драка, у человека отберут вещи, их начнут ломать“, – сказала представитель службы по оказанию комплексной помощи Номера Цибараускене.

„Если нет повода для предварительного расследования, назначают оценку риска насилия“, – сказал представитель Департамента полиции Миндаугас Акелайтис.

Полицейские выдают ордер на выселение, если получают информацию о насилии в ближайшем окружении и возможных рисках.

„Прошел год, мы всегда хотим быстро получить результат, но мы считаем, что это требование оправдало себя. Это превентивная мера, она предваряет самое худшее.Есть ясные алгоритмы, кто и что делает“, – сказала вице министр социальной защиты и труда Вилма Аугене.

За повторное нарушение назначают штраф 800 евро. Если часть людей игнорирует требование, встает вопрос, действует ли эта мера?

„Есть определенная группа людей, которые игнорируют требования ордера. У нас есть рекордсмены, которых за нарушение ордера наказывали не раз и не два. Некоторые по 10 раз и больше“, – сказал Акелайтис.

Если человек не выполняет требования, ему назначают штрафы, не выполняют требование примерно половина наказанных. По данным полиции, за год начато больше 9000 административных дел.

Цибараускене сказала журналистам, что пока рано говорить о том, оправдала ли себя эта мера.

„Помощь пострадавшей стороне начинают оказывать немедленно после получения информации. Мы всегда рекомендуем помощь юристов, психолога, консультанта“, – сказала она.

А что эти 15 дней делает насильник? Меняют ли как-то его поведение?

„Человек, которого обязали какое-то время жить отдельно, он обязан заботиться о своих детях, жилье и т.д. Но в то же время, его обязали какое-то время не приходить домой“, – сказал адвокат Раймундас Юрка.