2024.05.30 10:14

В Литве фиксируется ненастная погода, буря пронеслась не только над Таураге

 
что ждет в четверг
ru.DELFI.lt

Жара принесла в Литву и неприятные новости. В среду сообщалось о сильном ливне с градом в Таураге. За три часа выпало трехнедельное количество осадков, информируют специалисты "Погоды и климата в Литве". Много осадков за короткое время выпало и в Плунге. Вчерашние ливни были локальными. В одном месте шли ливни с градом, я рядом не упало ни капли дождя.

Такие контрасты вызваны небольшими интенсивными очагами бури. Каждый раз сложно предсказать, где они покажут свою силу.

В Таураге в среду падали градины по 2-3 см. Это стихийное явление, которое наносит вред не только растениям.

Портал Meteo сообщает, что в среду местами прошли небольшие дожди с грозами. Местами шел град. Было 25–30 градусов тепла, на западе 21–24, у моря всего 18–20 градусов.

Сильные ливни фиксировались в Таураге и Плунге.

Синоптики сообщают, что во второй половине дня в четверг во многих районах пройдут дожди с грозами. Кое-где ожидаются сильные ливни. Во время грозы ветер усилится до 15-18 м/с. Воздух прогреется до 26-30 градусов, у моря до 25 градусов.

ненастную погоду обещают и в пятницу - ждут ливни с грозами.

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