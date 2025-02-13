В Литве экзамен по вождению с первого раза сдает только каждый пятый будущий водитель: будут менять систему

По данным компании Regitrа, в 2024 г. с первого раза практический экзамен сдали 23,5% водителей, которые сдавали экзамен на вождение машин с автоматической коробкой передач, и 23,9%, которые сдавали экзамен на машине с механической коробкой. Эти результаты на 2% лучше, чем в 2023 году.

В 2015 г. этот показатель был 39,27% и 40,49%. Экзамен с первого раза сдавали в два раза больше людей.