В Литве экзамен по вождению с первого раза сдает только каждый пятый будущий водитель: будут менять систему

По данным компании Regitrа, в 2024 г. с первого раза практический экзамен сдали 23,5% водителей, которые сдавали экзамен на вождение машин с автоматической коробкой передач, и 23,9%, которые сдавали экзамен на машине с механической коробкой. Эти результаты на 2% лучше, чем в 2023 году.
В 2015 г. этот показатель был 39,27% и 40,49%. Экзамен с первого раза сдавали в два раза больше людей.
За это время ход практического экзамена и порядок его оценки изменился несколько раз. Например, в 2017 г. отказались от маневрирования на площадке, в 2021 г. ввели вождение с навигацией. В оценке экзамена особых изменений не было, однако разные ситуации, вызывавшие разногласия, в законах уточнили, ввели дополнительную защиту от тех, кто нелегально пытался получить документ, т.е. мошенничать на экзамене.
Представитель Regitrа Эгле Бачёните сказала, что, по статистике, около 70% будущих водителей сдает экзамен с 1-3 раза. Иногда люди приходят на экзамен, как на лотерею, поэтому таким рекомендуется все же хорошо подготовиться. Самая распространенная ошибка на экзамене – неправильная оценка ситуации.
„Большинству не хватает практики, таким людям нужно больше ездить с инструктором или членом семьи.
Чаще всего будущие водители не замечают знаки или других участников движения, неправильно оценивают опасные ситуации. Это непростая задача для начинающих водителей, однако это необходимо для самостоятельного вождения. Мешает и стресс“, – сказала Delfi представитель Regitrа.
Она прибавила, что будущим водителям не надо полагаться на случай, если есть возможность, больше ездить с членами семьи в разную погоду, в разное время суток, ездить по разным маршрутам.
Если в порядке сдачи экзаменов в Regitrа были перемены, то в порядке подготовки водителей перемен было бы немного. Инструктор Ольга Жидовленкова осенью сказал Delfi, что Regitra постоянно сообщает об обновлении требований к практическому экзамену. А школы по вождению все еще работают по системе советских времен.
Литовская администрация безопасности транспорта признала, что проблемы в деятельности школ только усугубляются, поэтому в ближайшее время будут перемены.
Представитель ЛАБТ Томас Колендо сказал, что работы в этой сфере уже начались.
Он прибавил, что анализ подготовки водителей был проведен в конце прошлого года, а ранней весной проект перемен представят специалистам Министерства транспорта, а потом начнутся беседы с представителями автошкол.
По словам представителя Regitrа, компания начала сотрудничать с инструкторами – готовят встречи, обсуждают наиболее распространенные ошибки, обменивается актуальной информацией и обсуждаются другие практические вопросы.