В Литве cотрудники природоохраны смогут останавливать автомобили и проводить замеры выхлопов

После вступления поправок к законам в силу сотрудникам Департамента охраны окружающей среды и Литовской администрации транспортной безопасности будут предоставлены дополнительные полномочия по ограничению участия в движении не соответствующих требованиям по загрязнению легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей (классы М1, М2, М3, N1, N2, N3).

Также созданы правовые условия для того, чтобы Литовская администрация транспортной безопасности в список недостатков добавляла нарушения требований по загрязнению транспортных средств, в случае обнаружения которых документы обязательного технического осмотра становятся недействительными.