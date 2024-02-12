В Литве будут розданы социальные карты нуждающимся жителям

По данным министерства, на данный момент к инициативе социальных карт присоединились десять поставщиков: часть магазинов альянса ЗАО Aibė, ЗАО Grūstė, ЗАО Gulbelė, ЗАО IKI Lietuva, ЗАО Indritus, кооператив потребителей в Кайшядоряй, ЗАО Koops mažmena, ЗАО Lidl Lietuva, ЗАО MAXIMA L, ЗАО RIMI Lietuva.

"Нуждающимся жителям больше не придется стоять в очередях и ждать, пока продукты раздадут согласно графикам. Они смогут свободно распоряжаться деньгами на карте и сами решать, что они хотят купить в выбранной ими торговой сети", - подчеркивает министр социальной защиты и труда Моника Навицкене .

Сообщается, что осуществляется первая поставка социальных карт, предназначенных для приобретения продуктов питания и товаров народного потребления, муниципальным администрациям и фонду благотворительности и поддержки Maisto Bankas.

Также будут раздавать соцкарты администрации муниципалитетов Электренай, Каунас и Шяуляй.

Ответственные сотрудники вышеупомянутых муниципальных управлений или сянюний сообщат Вам, когда и где можно получить карту.

Во всех остальных муниципалитетах передаст карты получателям помощи Maisto Bankas. Получатели помощи получат на свой номер телефона SMS-сообщение о том, когда и где им нужно забрать карту.

Переводить средства на социальные карты планируется 4 раза в год – в середине марта, июня, сентября и декабря. Использовать средства можно с момента их поступления до 14 марта следующего календарного года включительно.