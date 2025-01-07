2025.01.07 00:00

В Литве будут раздавать йодид калия: на этот раз их получат жители еще одного муниципалитета

 
ru.DELFI.lt
Kalio jodido tabletės
Kalio jodido tabletės
ФОТО: S.Ziura | Vilniaus miesto savivaldybė

Литва за 500 000 евро приобрела 5 млн. новых таблеток йодида калия, которые раздадут жителям 17-ти муниципалитетов, находящихся в радиусе 100 км от Островецкой АЭС.

По данным Минздрава, в число муниципалитетов включили и муниципалитет Йонавского района.

„Жителям, проживающим в радиусе 100 км вокруг АЭС, особенно важно иметь под рукой таблетки йодида калия, которые в случае аварии помогут защитить щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода и избежать онкозаболеваний. Вместе с муниципалитетами и Литовской ассоциацией аптек мы создадим жителям возможность быстро получить эти таблетки“, – сказала министр здравоохранения Мария Якубаускене.

По данным Минздрава, взять таблетки жители смогут во всех муниципалитетах или указанных им аптеках. Рецепт жителям не нужен, вместе с таблетками жители получат инструкции.

Информация о том, в каких аптеках и когда можно получить таблетки, появится в ближайшее время.

В качестве профилактического средства таблетки с высокими концентрациями йодида калия применяют только при авариях на атомных электростанциях: это уменьшает риск развития рака щитовидной железы. До тех пор, пока не случился взрыв на АЭС, принимать препарат нельзя — это опасно для здоровья.

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