В Литве будут раздавать йодид калия: на этот раз их получат жители еще одного муниципалитета

По данным Минздрава, в число муниципалитетов включили и муниципалитет Йонавского района.
„Жителям, проживающим в радиусе 100 км вокруг АЭС, особенно важно иметь под рукой таблетки йодида калия, которые в случае аварии помогут защитить щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода и избежать онкозаболеваний. Вместе с муниципалитетами и Литовской ассоциацией аптек мы создадим жителям возможность быстро получить эти таблетки“, – сказала министр здравоохранения Мария Якубаускене.
По данным Минздрава, взять таблетки жители смогут во всех муниципалитетах или указанных им аптеках. Рецепт жителям не нужен, вместе с таблетками жители получат инструкции.
Информация о том, в каких аптеках и когда можно получить таблетки, появится в ближайшее время.
В качестве профилактического средства таблетки с высокими концентрациями йодида калия применяют только при авариях на атомных электростанциях: это уменьшает риск развития рака щитовидной железы. До тех пор, пока не случился взрыв на АЭС, принимать препарат нельзя — это опасно для здоровья.