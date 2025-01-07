В Литве будут раздавать йодид калия: на этот раз его получат жители еще одного муниципалитета

По данным Минздрава, в число муниципалитетов включили и муниципалитет Йонавского района.

„Жителям, проживающим в радиусе 100 км вокруг АЭС, особенно важно иметь под рукой таблетки йодида калия, которые в случае аварии помогут защитить щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода и избежать онкозаболеваний. Вместе с муниципалитетами и Литовской ассоциацией аптек мы создадим жителям возможность быстро получить эти таблетки“, – сказала министр здравоохранения Мария Якубаускене.

По данным Минздрава, взять таблетки жители смогут во всех муниципалитетах или указанных им аптеках. Рецепт жителям не нужен, вместе с таблетками жители получат инструкции.