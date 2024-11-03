В Литве будет ветрено, но не очень холодно

На западе начнутся дожди, которые распространятся на большую часть территории страны. Однако дожди будут небольшими. усилится юго-западный, западный ветер, скорость ветра составит 9-14 м/с, после обеда порывы ветра достигнут 15-20 м/с, у моря 22 м/с.
Днем будет 5-10 градусов тепла, на западе 11-12 градусов.
В ночь на понедельник над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, ожидается переменная облачность, на юго-востоке дожди, осадки будут незначительными.
Будет дуть северо-западный, северный ветер, скорость ветра 9-14 м/с, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Похолодает, ночью будет 0-5 градусов тепла, на Куршской косе 6-7 градусов тепла.
В понедельник днем циклон уйдет, усилится зона высокого атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, вероятность осадков невелика.
Сохранится сильный северный, северо-западный ветер, местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с, вечером ветер успокоится. Днем будет 5-10 градусов тепла.
Во вторник погоду обусловит зона высокого атмосферного давления, однако над страной пройдет атмосферный фронт. Ночью облачность будет переменной, осадков не ожидается, днем будет облачно с прояснениями, на северо-востоке возможны небольшие дожди.
Будет дуть западный ветер, скорость ветра 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, у моря будет 3-6 градусов тепла, а днем в Литве будет 6-11 градусов тепла.