В Литве будет усилено патрулирование у кладбищ на 9 мая

"Я не слышал, чтобы что-то организовывали, насколько мне известно, никакие мероприятия не планируются, муниципалитет заявлений не получал. Я вспомню 8 и 9 мая, вспомню в этот день дедушек и бабушек. Никакой демонстрации не планируют. Для меня это всегда был личный праздник, не было нужды ходить на площади и слушать песни. Мне дедушка говорил, что главное, чтобы в мире не было войны. Я против любой войны", – сказал член Клайпедского горсовета Сергей Мажуга.