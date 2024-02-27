В Литве будет тепло и пасмурно

С самого утра будет тепло и пасмурно. Прояснения возможны только на юго-востоке страны. Во многих районах ожидаются осадки. Больше дождя ожидается на севере. Местами прогнозируют обильные осадки. Кое-где возможен туман. Днем будет 5–10, на юге местами 11–13 градусов тепла.

В ночь на среду ситуация почти не изменится. Местами прогнозируют туман. На большей части территории Литвы пройдут дожди, больше осадков прогнозируют на востоке. Ночью будет 2–7 градусов тепла.