2025.01.22 07:04

В Литве будет тепло и без особых осадков: не хватает только солнца

 
ru.DELFI.lt
Debesuoti orai
Debesuoti orai

Литва находится между циклоном на Западе и антициклоном на Востоке, поэтому в среду будет спокойно, достаточно сухо, но облачно.

В большинстве районов в среду будет пасмурно, местами, в основном в западной и восточной части прогнозируют небольшие дожди, в центральной части страны без осадков. Местами ожидается туман, кое-где гололед. Днем будет 0-5 градусов тепла.

В ночь на четверг без осадков. Температура составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В четверг днем на западе страны местами прогнозируют небольшие осадки, в основном мокрый снег и дождь. После обеда будет 0-4 градуса тепла.

В конце рабочей недели, в ночь на пятницу, увеличится облачность, днем местами пройдут дожди, коде-где ожидаются смешанные осадки. В пятницу ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем будет 0-5 градусов тепла.

В выходные пока прогнозируют похожую погоду без особых осадков, разве что немного теплее.

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