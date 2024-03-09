В Литве будет сухо, но прохладно

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В Литве ожидается сухая, но прохладная погода, обусловленная зоной высокого атмосферного давления. Облачность увеличится, но время от времени солнце все же будет выглядывать из-за облаков.

В субботу утром еще возможен туман, на юго-западе - иней. Днем будет 1-6 градусов тепла.

В ночь на воскресенье осадков не прогнозируют. Ночью и утром будет 1-6 градусов мороза.

В воскресенье без осадков, однако усилится ветер. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла.

В ночь на понедельник особых осадков не ожидается, днем прогнозируют небольшой дождь. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а днем 5-10 градусов тепла.

Со вторника погода будет похожей, только чаще прогнозируют осадки, в основном небольшие.

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