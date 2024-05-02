2024.05.02 07:28

В Литве будет сухо и тепло: по-прежнему будет стоять летняя погода

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В четверг днем погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления, над северо-восточными районами начнет распространяться атмосферный фронт, который принесет более прохладную погоду. Днем будет солнечно, без осадков.

В четверг днем воздух прогреется до 22-26 градусов тепла, лишь местами, наибольшая вероятность на Куршской косе и на северо-востоке страны будет 19-21 градус тепла.

В пятницу ночью будет облачно с небольшими прояснениями, больше облаков появится лишь местами. Осадков не ожидается. Ночью будет 6-11 градусов тепла.

В пятницу днем без перемен. Ожидается небольшая облачность, будет светить солнце. Без осадков. В Литве начнет распространяться менее теплая масса воздуха с востока, но по-прежнему будет тепло - 19-24 градуса.

В субботу ночью будет ясно, днем облачность увеличится, однако особых осадков еще не ожидается. Ночью будет 5-10 градусов тепла, днем 18-23, на западе страны будет 15-17 градусов тепла.

По нынешним данным, в воскресенье местами пройдут небольшие дожди, будет немного прохладнее.

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