В Литве будет проводиться постоянный мониторинг состояния еловых лесов

По причине потепления климата в Литве условия становятся неблагоприятными для роста елей. Помимо этого, увеличиваются сухие и жаркие периоды и численности населения. Когда весной и летом преобладает теплая или даже жаркая, сухая погода, рост ели замедляется или прекращается вовсе, в результате чего она не может защититься от вредителей. В частности от жука короед-типографа или большого елового короеда.

Чтобы лучше оценить состояние еловых лесов страны и ущерб, который им наносится, специалисты отдела санитарной охраны лесов Государственной лесной службы этой весной выбрали 22 еловых леса по всей стране для постоянного наблюдения их состояний. В каждом еловом лесу было отобрано и помечено 50 елей для оценки состояния их здоровья. Оценка будет повторена в сентябре или октябре, чтобы определить, как меняется состояние елей в течение вегетационного периода. Чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие хозяйственной деятельности на еловые леса, были выбраны те пущи, где хозяйственная деятельность строго ограничена (леса уровня II).