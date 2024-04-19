В Литве будет происходить активное передвижение военной техники

Как указано в распространенном сообщении, начиная с пятницы солдаты и единицы военной техники будут передислоцированы в Литву для участия в совместных с Польшей полевых тактических учениях и в международных учениях НАТО Steadfast Defender 24 (Стойкий защитник 24).
Дислокация будет осуществляться воздушным, железнодорожным и дорожным транспортом, а колонны большой колесной и бронетехники будут сопровождаться Военной полицией.
Как указывает Литовская армия, в пятницу из Польши прибудут около 600 солдат армии Соединенных Штатов Америки (США). После пересечения пограничного поста они с примерно 120 единицами колесной техники переместятся в Каунасский интермодальный терминал, а затем для участия в учениях они переместятся на Полигон им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
С пятницы по воскресенье будет производить переброска немецких солдат и техники на территорию страны. Первые солдаты для участия в учениях прибудут в Литву в пятницу самолетом. Всего будет переброшено более 3 тыс. немецких солдат и 200 единиц военной техники.
В апреле-июне Литовская армия проведет цикл интенсивных учений, в которых примут участие более 20 тыс. солдат страны и союзников и тысячи единиц военной техники.
В январе этого года НАТО начало крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Как сообщалось ранее, учения призваны имитировать реакцию НАТО на нападение такого соперника как Россия. В них будут задействованы 50 кораблей, 80 самолетов и более 1100 ед. боевой техники. Военные маневры проводятся на фоне реформы НАТО после вторжения России в Украину в 2022 г.