2024.12.19 14:46

В Литве больше всего дискриминируют людей двух групп – не хотят видеть их в числе соседей и коллег

 
ru.DELFI.lt
Diskriminacija
Diskriminacija
ФОТО: Dragana Gordic | Shutterstock

В Литве больше всего дискриминируют людей с психическими расстройствами или интеллектуальными нарушениями – в этом уверены больше трети респондентов. Однако большинство все же не хотело бы жить рядом с такими людьми и работать с ними. Похожая позиция наблюдается и в отношении представителей ЛГБТ+, цыган и людей с другого цвета кожей. Такие данные показал анализ опросов, проведенный службой контролера равных возможностей.

По данным проведенного опроса, 39% респондентов считают, что больше всего в Литве дискриминируют людей с психическими расстройствами или интеллектуальными нарушениями.

Чуть меньше участников опроса сказали, что в Литве больше всего дискриминируют людей с физическими недугами и пожилых людей (по 36%), а также геев, лесбиянок и бисексуалов (32%).

Четверть участников опроса (25%) считает, что больше всего дискриминируют трансгендеров, а почти пятая часть – цыган (19%) и людей других рас (17%). Почти пятая часть (17%) респондентов сказали, что не видят никакой дискриминации (чаще всего такого мнения придерживаются мужчины).

„Мы видим, что, по мнению жителей, в Литве больше всего дискриминируют людей с психическими расстройствами, физическими недугами и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации“, – сказала представитель службы контролера Минтауте Юркуте.

Несмотря на это, отношение жителей к представителям этих групп различается: „У нас есть данные, что большинство жителей были бы довольны, если бы работали с коллегами старшего возраста, а вот с людьми с психическими расстройствами или интеллектуальными нарушениями не хотели бы работать или жить рядом больше, чем каждый второй участник опроса. Такая же позиция была высказана в отношении представителей общины ЛГБТ+, цыган, беженцев и мусульман“.

Юркуте заметила, что эти данные показывают двойные стандарты в обществе: люди признают наличие дискриминации, но при этом сами не допускают мысли о том, чтобы жить или работать с дискриминируемыми людьми.

Правда, специалист видит и положительные тенденции. „Видно, что субъективная информированность общества в вопросах прав человека растет. Больше половины участников опроса сказали, что знают, куда обращаться в случае нарушения прав, каждый второй указал Службу контролера равных возможностей и правоохранительные органы“, – сказала эксперт.

Правда, Юркуте заметила, что сознательнее в вопросе прав человека жители крупных городов, люди с высшим образованием, а 4 из 10 людей со средним образованием, жители небольших городов и сел признали, что им не хватает информации о защите прав человека. В этой группе также больше людей, которые в случае дискриминации никуда не будут обращаться.

Опрос был проведен 19-26 июля 2024 года ЗАО Spinter tyrimai. В нем участвовали 1007 лиц старше 18 лет.

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