В Литве больше всего дискриминируют людей двух групп – не хотят видеть их в числе соседей и коллег

Несмотря на это, отношение жителей к представителям этих групп различается: „У нас есть данные, что большинство жителей были бы довольны, если бы работали с коллегами старшего возраста, а вот с людьми с психическими расстройствами или интеллектуальными нарушениями не хотели бы работать или жить рядом больше, чем каждый второй участник опроса. Такая же позиция была высказана в отношении представителей общины ЛГБТ+, цыган, беженцев и мусульман“.