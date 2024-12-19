В Литве больше всего дискриминируют людей двух групп – не хотят видеть их в числе соседей и коллег

По данным проведенного опроса, 39% респондентов считают, что больше всего в Литве дискриминируют людей с психическими расстройствами или интеллектуальными нарушениями.
Чуть меньше участников опроса сказали, что в Литве больше всего дискриминируют людей с физическими недугами и пожилых людей (по 36%), а также геев, лесбиянок и бисексуалов (32%).
Четверть участников опроса (25%) считает, что больше всего дискриминируют трансгендеров, а почти пятая часть – цыган (19%) и людей других рас (17%). Почти пятая часть (17%) респондентов сказали, что не видят никакой дискриминации (чаще всего такого мнения придерживаются мужчины).
„Мы видим, что, по мнению жителей, в Литве больше всего дискриминируют людей с психическими расстройствами, физическими недугами и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации“, – сказала представитель службы контролера Минтауте Юркуте.
Несмотря на это, отношение жителей к представителям этих групп различается: „У нас есть данные, что большинство жителей были бы довольны, если бы работали с коллегами старшего возраста, а вот с людьми с психическими расстройствами или интеллектуальными нарушениями не хотели бы работать или жить рядом больше, чем каждый второй участник опроса. Такая же позиция была высказана в отношении представителей общины ЛГБТ+, цыган, беженцев и мусульман“.
Юркуте заметила, что эти данные показывают двойные стандарты в обществе: люди признают наличие дискриминации, но при этом сами не допускают мысли о том, чтобы жить или работать с дискриминируемыми людьми.
Правда, специалист видит и положительные тенденции. „Видно, что субъективная информированность общества в вопросах прав человека растет. Больше половины участников опроса сказали, что знают, куда обращаться в случае нарушения прав, каждый второй указал Службу контролера равных возможностей и правоохранительные органы“, – сказала эксперт.
Правда, Юркуте заметила, что сознательнее в вопросе прав человека жители крупных городов, люди с высшим образованием, а 4 из 10 людей со средним образованием, жители небольших городов и сел признали, что им не хватает информации о защите прав человека. В этой группе также больше людей, которые в случае дискриминации никуда не будут обращаться.
Опрос был проведен 19-26 июля 2024 года ЗАО Spinter tyrimai. В нем участвовали 1007 лиц старше 18 лет.