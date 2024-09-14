В Литве больше всего браков было заключено в августе этого года

По данным Центра регистров, самыми популярными датами свадьбы в этом году стали субботы трех месяцев лета – июня, июля и августа. Однако в десятку вошла и одна сентябрьская суббота.

„Лето – это не только сезон отпусков, но и сезон свадеб. Уже давно никого не удивляет, что большинство пар обмениваются кольцами в летние выходные, а точнее в субботу. За последние несколько лет по крайней мере одни сентябрьские выходные входят в десятку самых популярных дат свадеб, даже превзойдя по количеству зарегистрированных браков некоторые выходные в июне или июле. Например, 7 сентября этого года поженились более 230 пар“, - сообщила заведующая Департаментом решений и анализа данных Центра регистров Айсте Гудайтене.