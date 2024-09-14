В Литве больше всего браков было заключено в августе этого года

По данным Центра регистров, самыми популярными датами свадьбы в этом году стали субботы трех месяцев лета – июня, июля и августа. Однако в десятку вошла и одна сентябрьская суббота.
„Лето – это не только сезон отпусков, но и сезон свадеб. Уже давно никого не удивляет, что большинство пар обмениваются кольцами в летние выходные, а точнее в субботу. За последние несколько лет по крайней мере одни сентябрьские выходные входят в десятку самых популярных дат свадеб, даже превзойдя по количеству зарегистрированных браков некоторые выходные в июне или июле. Например, 7 сентября этого года поженились более 230 пар“, - сообщила заведующая Департаментом решений и анализа данных Центра регистров Айсте Гудайтене.
По данным Центра регистров, самая популярная дата заключения брака в этом году – 24 августа, суббота – в этот день 467 пар обменялись клятвами вечной любви. Для сравнения, в прошлом году самой популярной датой свадьбы было 19 августа, когда поженились 352 пары.
Еще две августовские субботы входят в число самых популярных свадебных дат в этом году: 10 августа, когда узами брака себя связали 321 пара, и 17 августа, когда вступили в брак 294 пары.
В десятку самых популярных дат свадьбы, как обычно, входят и июльские выходные: 20 июля поженились 316 пар, 27 июля – 290, 13 июля – 225. Активно молодожены также вступали в брак и 22 июня (257 браков), 15 июня (228) и 8 июня (216).
По данным Центра регистров, всего в этом году в информационной системе записи актов гражданского состояния (MEPIS) зарегистрировано почти 11 тыс. браков.