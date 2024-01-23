В Литве большая, чем в других странах ЕС, часть людей не пользуется банковскими картами

По последним данным Всемирного банка, в 2021 г. дебетовые карты были у 74,42% жителей Литвы старше 15 лет. Меньше было только в Болгарии, Хорватии и Румынии.
Кроме того, Всемирный банк сообщает, что для расчета банковские карты в Литве используют только 64% жителей старше 15 лет. Вероятно, 10% литовцев, которые располагают банковскими картами, снимают полученные на счета деньги и пользуются наличными.
Больше всего платежные карты распространены в Дании. Там они есть у 99,02% жителей, 97,11% пользуются ими для расчета.
Дания по этому показателю лидирует не только в Европе, но и во всем мире. Меньше всего пользователей банковских карт в Сьерра-Леоне (1,43%).
Кстати, в Литве мало распространены и кредитные карты, их пользователей в Литве меньше всего в Европе.
Представитель Центробанка Литвы Вайва Петриле сказала Delfi, что в группе жителей с 18 лет число владельцев платежных карт вырастает до 87%.
Правда, и это немного меньше среднего показателя по ЕС и меньше, чем в других странах Балтии.
По данным Европейского центробанка, в 2021 г. платежные карты были у 94% европейцев старше 18 лет. В Эстонии этот показатель составляет 93%, в Латвии – 91%.
"Правда, данные опросов иногда отличаются, поскольку есть разница в базе участников опроса, формулировке вопроса и др.", – обратила внимание Петриле.
По данным ЦБ Литвы, платежных карт обычно нет у людей старше 70 лет (у 13% таких литовцев нет ни дебетовой, ни кредитной карты).
Кроме того, банковские карты реже получают малообразованные люди (банковских карт нет у 33% людей с начальным образованием и 15% с основным), у людей с небольшими доходами или у тех, у кого вообще нет доходов (у 10%, у кого нет доходов и 8% с доходами до 500 евро в месяц).
Реже банковскими картами пользуются фермеры, пенсионеры и студенты/школьники (соответственно 8, 9 и 14%).
"Наличие платежной карты связано с наличием счета в банке. Платежные счета есть у 90% участников опроса. Основные причины, по которым у людей не было платежного счета в 2023 г. - отсутствие необходимости (34%), доходы в виде наличных (14%) и то, что счет есть у другого члена домашнего хозяйства (11%). Доходы наличными чаще всего получают жители старше 70 лет, а не видят необходимости в счете обычно люди до 30 лет", – указала Петриле.
По данным опроса, проведенного Центробанком, платежные карты для расчета обычно используют лица 40–49 лет (63%), а наличные – лица старше 80 лет (65%).
Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка сказал Delfi, что со временем число жителей Литвы, использующих платежные карты, вырастет, поэтому мы не будем отставать по этому показателю в ЕС.
Он считает, что это обусловят демографические перемены и изменение законов (в Литве зарплаты могут переводить только на банковские счета).
"Люди старшего возраста, у которых нет иных доходов - только пенсия, раньше получали ее на дому или на почте. Однако новое поколение пенсионеров может получить пенсию только на счет", – заметил Лазутка.
Поэтому, по его словам, естественным способом количество получателей пенсий наличными сократится, а потом этих людей вообще не останется.
Собеседник заметил, что в литовской провинции совсем недавно наличными платили и зарплаты, но с 2022 г. действует закон, запрещающий такие действия.
Лазутка напомнил, что к переменам приводит и снижение числа филиалов коммерческих банков. Раньше часть жителей открывала счет, но не пользовалась банковскими картами, люди забирали наличные со счета в банковском отделении.
"Сейчас банковских отделений стало меньше, поэтому снять деньги со счета без карты стало сложнее. Кроме того, банки обложили налогами обналичивание средств", – заметил профессор.