В Литве более 30 000 домохозяйств остаются без электричества

Оператор энергораспределения ESO сообщает, что зарегистрировано 429 неисправностей.
Тем временем пожарные-спасатели продолжают убирать поваленные деревья на дорогах и линиях электропередачи.
С 6 час. утра среды до 6 час. утра четверга зарегистрировано 36 таких выездов, сообщили Elta в Департаменте пожарной безопасности и спасения. Чаще всего спасатели выезжали в Шяуляйский и Каунасский регионы.
Соседняя Латвия отправляет в Литву своих электриков, которые помогут устранить нарушения с электричеством в приграничном Йонишкском районе. Латвийские электрики должны приступить к работе в четверг.