2024.11.02 18:00

В Литве бесчинствуют мошенники: внимание, не попадитесь на удочку

 
ru.DELFI.lt
Telefoniniai sukčiai
Telefoniniai sukčiai
ФОТО: Thx4Stock team | Shutterstock

Многие жители знают, что мошенники пользуются разными способами для выманивания денег. Поэтому надо знать, как вести себя, если вы нечаянно перешли по ссылке, которую прислали мошенники, пишет TV3.lt.

Важно знать, как спастись от мошенников.

Советы жителям

Информацией о том, как чаще всего действуют мошенники, на своей странице в Facebook поделился Национальный центр кибербезопасности.

По данным центра, есть несколько способов, что делать, если вы открыли ссылку, но не хотите потерять свои сбережения.

„Как действуют мошенники, и почему стоит позаботиться о безопасности паролей? Делимся информацией о самом популярном сценарии:

1. Злоумышленник посылает жителю сообщение со ссылкой на страницу, через которую получает данные. Как ваш номер попал в руки мошенников? Чаще всего - это утечка из какого-то источника, но даже если житель не раздает свой номер направо и налево, мошенники могли сгенерировать номер случайно и выслать сообщение.

2. Получатель переходит по ссылке и оказывается на странице, которая на первый взгляд кажется надежной. Если вы попали на подозрительную страницу, сообщите об этом здесь: https://www.nksc.lt/pranesti.html Центр кибербезопасности заблокирует эту страницу, она станет недоступной.

3. Существенный шаг – на сайте будут просить, чтобы вы ввели свои данные, например, зарегистрировались или подключились. Если пользователь понял, что ввел свои данные на подозрительной странице, он должен немедленно сменить пароли и на других своих профилях, в эл. почте и т.д. Если речь идет о подключении к э-банкингу, сообщите банку, а если вы понесли финансовые потери – обращайтесь в полицию.

4. Если вы зарегистрировались на подозрительном сайте, в руки мошенников попадет адрес вашей эл-почты, пароль.

5. Злоумышленник попытается с помощью этого пароля подключиться к другим профилям пользователя.

Что может сделать злоумышленник, подключившись к какому-то из профилей? Он может осуществить денежный перевод, получить деньги или информацию от друзей пользователя, воспользоваться сохраненными данными платежной карты, совершить покупки, шантажировать пользователя, требовать выкупа и т.д.

Подробно о защите своих данных и имущества можно узнать на бесплатных курсах https://www.nksc.lt/mokymai/, будьте внимательны“, – сообщают представители НЦКБ.

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