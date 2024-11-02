В Литве бесчинствуют мошенники: внимание, не попадитесь на удочку

2. Получатель переходит по ссылке и оказывается на странице, которая на первый взгляд кажется надежной. Если вы попали на подозрительную страницу, сообщите об этом здесь: https://www.nksc.lt/pranesti.html Центр кибербезопасности заблокирует эту страницу, она станет недоступной.

3. Существенный шаг – на сайте будут просить, чтобы вы ввели свои данные, например, зарегистрировались или подключились. Если пользователь понял, что ввел свои данные на подозрительной странице, он должен немедленно сменить пароли и на других своих профилях, в эл. почте и т.д. Если речь идет о подключении к э-банкингу, сообщите банку, а если вы понесли финансовые потери – обращайтесь в полицию.