В Литве бесчинствуют мошенники: внимание, не попадитесь на удочку

Важно знать, как спастись от мошенников.
Советы жителям
Информацией о том, как чаще всего действуют мошенники, на своей странице в Facebook поделился Национальный центр кибербезопасности.
По данным центра, есть несколько способов, что делать, если вы открыли ссылку, но не хотите потерять свои сбережения.
„Как действуют мошенники, и почему стоит позаботиться о безопасности паролей? Делимся информацией о самом популярном сценарии:
1. Злоумышленник посылает жителю сообщение со ссылкой на страницу, через которую получает данные. Как ваш номер попал в руки мошенников? Чаще всего - это утечка из какого-то источника, но даже если житель не раздает свой номер направо и налево, мошенники могли сгенерировать номер случайно и выслать сообщение.
2. Получатель переходит по ссылке и оказывается на странице, которая на первый взгляд кажется надежной. Если вы попали на подозрительную страницу, сообщите об этом здесь: https://www.nksc.lt/pranesti.html Центр кибербезопасности заблокирует эту страницу, она станет недоступной.
3. Существенный шаг – на сайте будут просить, чтобы вы ввели свои данные, например, зарегистрировались или подключились. Если пользователь понял, что ввел свои данные на подозрительной странице, он должен немедленно сменить пароли и на других своих профилях, в эл. почте и т.д. Если речь идет о подключении к э-банкингу, сообщите банку, а если вы понесли финансовые потери – обращайтесь в полицию.
4. Если вы зарегистрировались на подозрительном сайте, в руки мошенников попадет адрес вашей эл-почты, пароль.
5. Злоумышленник попытается с помощью этого пароля подключиться к другим профилям пользователя.
Что может сделать злоумышленник, подключившись к какому-то из профилей? Он может осуществить денежный перевод, получить деньги или информацию от друзей пользователя, воспользоваться сохраненными данными платежной карты, совершить покупки, шантажировать пользователя, требовать выкупа и т.д.
Подробно о защите своих данных и имущества можно узнать на бесплатных курсах https://www.nksc.lt/mokymai/, будьте внимательны“, – сообщают представители НЦКБ.