В Литве 9 мая отмечают День Европы

Жители Вильнюса и гости города приглашаются в этот день принять участие в ярмарке, посвященной празднованию Дня Европы на площади им Винцаса Кудирки.
В ходе мероприятия посольства разных стран познакомят посетителей с культурой своих стран, предложат попробовать свои силы в интерактивной игре в дартс или финском мёлькю (mölkky), а также запланированы другие интерактивные и образовательные мероприятия.
У Дома Европы также состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной 75-летию Декларации Роберта Шумана. В честь этого события в пятницу днем также запланировано шествие, участники которого пройдут от площади Независимости до Ратушной площади.
Традиционно в этот день в Литве пройдет шестнадцатый Европейский экзамен, а в полдень День членства Литвы в ЕС и День Европы будет отмечен торжественной церемонией поднятия флага ЕС на Лукишкской площади.
В ЕС входят 27 государств, в основе их объединения лежит Маастрихтский договор, вступивший в силу в 1993 году.
Литва подала официальную заявку на членство в ЕС в 1995 году. Спустя пять лет страна начала переговоры о членстве в Сообществе, которые завершились в 2002 году на саммите ЕС в Копенгагене.
В апреле 2003 года в Афинах Литва подписала Договор о вступлении в ЕС. На референдуме, прошедшем в стране в мае, около 90 проц. принявших в нем участие граждан Литвы поддержали членство страны в ЕС.
Литва стала официальным членом ЕС 1 мая 2004 года. Вместе с Литвой в Сообщество были приняты Чехия, Эстония, Кипр, Латвия, Польша, Мальта, Словакия, Словения и Венгрия.