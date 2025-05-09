2025.05.09 09:34

В Литве 9 мая отмечают День Европы

 
Elta
ru.DELFI.lt
Istorinė Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena buvo pasitikta koncertu Europos aikštėje.
Istorinė Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena buvo pasitikta koncertu Europos aikštėje.
ФОТО: Valdas Kopūstas | ELTA

9 мая в Литве, как и во всех странах Европейского союза (ЕС), отмечается День Европы. В этот день в столице и других городах страны пройдут различные праздничные мероприятия, а также состоится шестнадцатый Европейский экзамен.

Жители Вильнюса и гости города приглашаются в этот день принять участие в ярмарке, посвященной празднованию Дня Европы на площади им Винцаса Кудирки.

В ходе мероприятия посольства разных стран познакомят посетителей с культурой своих стран, предложат попробовать свои силы в интерактивной игре в дартс или финском мёлькю (mölkky), а также запланированы другие интерактивные и образовательные мероприятия.

У Дома Европы также состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной 75-летию Декларации Роберта Шумана. В честь этого события в пятницу днем ​​также запланировано шествие, участники которого пройдут от площади Независимости до Ратушной площади.

Традиционно в этот день в Литве пройдет шестнадцатый Европейский экзамен, а в полдень День членства Литвы в ЕС и День Европы будет отмечен торжественной церемонией поднятия флага ЕС на Лукишкской площади.

В ЕС входят 27 государств, в основе их объединения лежит Маастрихтский договор, вступивший в силу в 1993 году.

Литва подала официальную заявку на членство в ЕС в 1995 году. Спустя пять лет страна начала переговоры о членстве в Сообществе, которые завершились в 2002 году на саммите ЕС в Копенгагене.

В апреле 2003 года в Афинах Литва подписала Договор о вступлении в ЕС. На референдуме, прошедшем в стране в мае, около 90 проц. принявших в нем участие граждан Литвы поддержали членство страны в ЕС.

Литва стала официальным членом ЕС 1 мая 2004 года. Вместе с Литвой в Сообщество были приняты Чехия, Эстония, Кипр, Латвия, Польша, Мальта, Словакия, Словения и Венгрия.

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