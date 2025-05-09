В Литве 9 мая отмечают День Европы

Жители Вильнюса и гости города приглашаются в этот день принять участие в ярмарке, посвященной празднованию Дня Европы на площади им Винцаса Кудирки.

В ходе мероприятия посольства разных стран познакомят посетителей с культурой своих стран, предложат попробовать свои силы в интерактивной игре в дартс или финском мёлькю (mölkky), а также запланированы другие интерактивные и образовательные мероприятия.

У Дома Европы также состоится торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной 75-летию Декларации Роберта Шумана. В честь этого события в пятницу днем ​​также запланировано шествие, участники которого пройдут от площади Независимости до Ратушной площади.