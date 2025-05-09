В Литве 9 мая будет дежурить полиция, ДГБ предупреждает о возможных провокациях

В этот день сотрудники полиции будут патрулировать и следить за обстановкой во всех местах основных местах влечения (включая Антакальнисское кладбище). На данный момент полиция не зафиксировала никаких сигналов о возможных провокациях“, - сказал представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Томас Браженас, заметив, что полиция также отслеживает распространение в электронном пространстве запрещенной символики.

„По мере приближения 9 мая полиция готовит силы, осуществляет мониторинг электронного пространства, разрабатывает тактические планы и готовится к обеспечению общественного порядка на различных мероприятиях. Усиленные наряды полиции (сотрудники в форме, гражданские лица, группа диалога) будут размещены на основных местах проведения мероприятий. Больше сотрудников будут работать в районах, где возможны большие скопления людей, они будут обеспечивать общественный порядок и оперативно реагировать на имеющуюся или полученную информацию.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что усиленные наряды полиции будут дежурить не только в Вильнюсе, но и в других городах Литвы.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупреждает, что в преддверии 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией российские спецслужбы могут организовать провокации и информационные атаки против Литвы.

В ДГБ утверждают, что в последние месяцы радикальная риторика, направленная против Литвы и других стран Балтии со стороны представителей и пропагандистов кремлевского режима, усилилась.