В литовской Картяне затопило кладбище

"Такое случилось впервые. Растаяло много снега, вся вода с горы стекла на кладбище. Такого никогда еще не было. Сейчас мы решаем этот вопрос – попытаемся выкопать рвы, сделать стоки, чтобы если снова будет много воды, было куда ей стекать с горы", – сказала Путвинене.