В литовской Картяне затопило кладбище

"Такое случилось впервые. Растаяло много снега, вся вода с горы стекла на кладбище. Такого никогда еще не было. Сейчас мы решаем этот вопрос – попытаемся выкопать рвы, сделать стоки, чтобы если снова будет много воды, было куда ей стекать с горы", – сказала Путвинене.
"Вода на кладбище стала скапливаться вчера после обеда, сейчас осталась небольшая лужа на заасфальтированной части. Я сегодня обошла кладбище – все памятники целы", – заметила она.
По ее словам, рвы - временное решение проблемы, которое поможет избежать затопления кладбища в конце зимы. Для принятия долгосрочных решений, требующих больших инвестиций, планируют обращаться в муниципалитет.
Напомним, что в ноябре 2023 года из-за обильных осадков в Западной Литве повысился уровень воды в реке Миния, фиксировали наводнение. Были затоплены Картяна, Прекуле, Клайпеда и Клайпедский район.