В литовском ресторане подают блины, о которых многие даже не слышали: нигде больше такого не найдете

„Эта водяная мельница работает, мы до сих пор делаем муку, а из полученной муки готовим пельмени, блины . Наша гордость и блюдо национальной кухни – блины из муки грубого помола. Такие блины жарили наши предки. Их вы больше нигде не попробуете“, – уверяла Рима.

В Зарасайском районе около Шлынинкской мельницы их встретила Рима.

„Он настоящий цеппелиновый маньяк, его личный рекорд – 9 больших цеппелинов с жирным соусом из шкварок“, – представил своего компаньона Гасановас.

Маршруты Ориюс составляет по уникальной карте-гиду „Самые вкусные города Литвы (Skaniausi Lietuvos miestai), составленной при сотрудничестве с Литовскими муниципалитетами и центрами информации для туристов.

Ресторан на мельнице работает уже 15 лет, он находится недалеко от границы с Латвией.

„Интересно, что ресторан больше пользуется популярностью среди латвийцев, чем литовцев“, – заметил Ориюс.

На кухне Рима рассказала, как готовят такие блины.

„Эти блины отличаются от обычных. Они из другой муки – пшеничной, грубого помола (обойной). Добавляем яйца, сахар, соль и „живое“, нефильтрованное пиво. Если добавить молоко, блины станут резиновыми, они впитают слишком много масла, – пояснила Рима. – Вбиваем яйца, добавляем растительное масло, перемешиваем. Масса должна напоминать тертую картошку“.