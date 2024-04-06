В литовские торговые центры пришла зарубежная практика: покупателям предлагают "тихие часы"

Нередко покупатели говорят, что громкая музыка и постоянный шум в торговых центрах их утомляют.
"Может для поднятия настроения это и хорошо, но иногда утомляет. Как когда", – сказала одна собеседница.
"Чаще всего, даже не слышишь этого. Просто фон", – сказал другой собеседник.
Однако шопинг может проходить и в тишине, в мире стали популярны "тихие часы". Такая практика есть в Германии - 60 минут в день в магазинах не играет музыка, не слышны рекламы. Кроме того, немного уменьшают резкость освещения. Покупателей такое новшество радует.
"Это здорово, могло бы длиться и дольше. Часа маловато", – сказала женщина.
"Расслабляешься. Можешь сосредоточиться на том, что хочешь сделать", – сказал мужчина.
Такая тенденция идет и в Литву. Снижают яркость освещения, выключают музыку. Правда, в ТЦ, который это практикует, есть отдельная комната для детей с незаметными внешне отклонениями в развитии.
"Тишина в магазинах помогает родителям, большинству родителей сложно приводить детей в такие шумные места - у детей бывают приступы паники, а окружающие этого не понимают, возмущаются", – сказала спецпедагог Рута Барздене.
"У нас проходили курсы, мы объясняли, для чего это делаем. Арендаторы положительно отнеслись к такому предложению, большинство подключилось", – сказала представитель ТЦ Ozas Элзе Рудене.
В ТЦ Ozas "тихий час" бывает раз в неделю и длиться 1,5 часа.
"Идеи, которые способствуют благосостоянию людей, приветствуются, они осмыслены, ведь есть группа людей, для которых важно, чтобы не было громкой музыки, яркого освещения и т.д.", – заметил представитель Vilnius Outlet Эдгарас Валицкас.
Врачи напоминают, что каждодневный шум повышает риск заболеть рядом болезней. Представители ТЦ утверждают, что введение "тихих часов" не представляет никакой сложности.
"Это может быть несколько часов в неделю, технические возможности позволяют это сделать", – сказал Валицкас.
Правда, специалисты обеспокоены тем, что бывают случаи, когда упрекают родителей детей с определенными расстройствами за недолжное поведение, но у них есть советы для тех, кто этим возмущается.
"Подумайте о том, что было бы если бы подобное происходило с вашим ребенком, что бы вы делали? Осуждать легко, а помочь непросто", – сказала Барздене.
О введении "тихих часов" думают и другие магазины в Литве, а те, что их практикуют, планируют устраивать их чаще.
"Тихие часы" в скором времени планируют вводить не только в магазинах, но и в аптеках, в аэропортах.