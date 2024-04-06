В литовские торговые центры пришла зарубежная практика: покупателям предлагают "тихие часы"

Нередко покупатели говорят, что громкая музыка и постоянный шум в торговых центрах их утомляют.

"Может для поднятия настроения это и хорошо, но иногда утомляет. Как когда", – сказала одна собеседница.

"Чаще всего, даже не слышишь этого. Просто фон", – сказал другой собеседник.

Однако шопинг может проходить и в тишине, в мире стали популярны "тихие часы". Такая практика есть в Германии - 60 минут в день в магазинах не играет музыка, не слышны рекламы. Кроме того, немного уменьшают резкость освещения. Покупателей такое новшество радует.

"Это здорово, могло бы длиться и дольше. Часа маловато", – сказала женщина.

"Расслабляешься. Можешь сосредоточиться на том, что хочешь сделать", – сказал мужчина.