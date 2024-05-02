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RUS Delfi
Литва
Общество
2024.05.02 13:38
В лесу на видео удалось снять рысь
ru.DELFI.lt
На территории Литвы в лесу была замечена рысь.
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Литва
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