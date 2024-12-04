В лесах еще есть грибы, только можно ли их есть?

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что пик роста грибов приходится на осень, однако найти их можно и в другое время года, даже зимой. Правда, зимой грибов немного, и растут не все виды.

„Я во время оттепелей и в декабре находил лисички, которые на вид были свежими. Однако если бы они были пропитанными влагой, рыхлыми, то в пищу уже не годились бы. Находил я в лесу и замерзшие грибы, мы приносили их домой, чтобы посмотреть, какими они станут, когда оттают. После того как они оттаивали, превращались в кашу“, – заметил собеседник.

Если вы собираете грибы поздней осенью или зимой, надо понимать, что грибы уже могут быть непригодными в пищу.