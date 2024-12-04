В лесах еще есть грибы, только можно ли их есть?

Натуралист Дейвидас Макавичюс сказал, что пик роста грибов приходится на осень, однако найти их можно и в другое время года, даже зимой. Правда, зимой грибов немного, и растут не все виды.
„Я во время оттепелей и в декабре находил лисички, которые на вид были свежими. Однако если бы они были пропитанными влагой, рыхлыми, то в пищу уже не годились бы. Находил я в лесу и замерзшие грибы, мы приносили их домой, чтобы посмотреть, какими они станут, когда оттают. После того как они оттаивали, превращались в кашу“, – заметил собеседник.
Если вы собираете грибы поздней осенью или зимой, надо понимать, что грибы уже могут быть непригодными в пищу.
„Люди часто думают, что если начались заморозки, грибы есть уже нельзя. Тогда возникает вопрос, а как же замороженные грибы? Люди замораживают грибы на зиму, только надо знать, что долго такие грибы нельзя хранить.
Чем отличается замороженный гриб от поврежденного заморозками? Если гриб в лесу ночью подмерз, днем оттаял, потом снова подмерз, оттаял – иными словами, такой процесс повторялся неоднократно, то ситуация та же, что и с мясом и рыбой - повторно замораживать нельзя. Люди обычно замораживают крепкие, здоровые грибы, а в природе замерзают все, поэтому замерзшие грибы есть нельзя“, – сказал натуралист.
Принцип простой: если гриб после заморозков остался крепким – его можно готовить, а если он стал мягким – лучше этого не делать.
Макавичюс заметил, что заморозки в лесу бывают позже, чем в поле. После того, как заморозки добираются до леса, за грибами ходят только заядлые грибники.
Есть такие грибы, которые собирают только зимой, и растут они зимой. Вайва, которая их собирает, назвала несколько видов таких грибов.
„Я хожу в лес погулять, подышать свежим воздухом, а поскольку интересуюсь грибами, знаю, что некоторые растут и зимой, поэтому в лесу я нашла такие места, где они растут и собирают грибы всю зиму, каждую неделю“, – сказала живущая в районе Григишкес женщина.
„Есть такие грибы - зимние опята – они красивые, оранжевые. Они растут в холодную погоду, особенно во время оттепели. Это вкусные грибы, их приятно собирать, они совсем как опята. Потом достаточно недолго отварить, и готовь, что хочешь. В зимних опятах есть полезные вещества, железо, калорий нет вообще“, – прибавила Вайва.
В лесу Вайва собирает и аурискальпиум обыкновенный.
„Этот гриб своей консистенцией напоминает желе, его можно есть сырым, но я все же обдаю его кипятком, а потом добавляю в салаты“, – рассказала женщина. Есть и третий вид грибов, который она собирает зимой – вёшенка обыкновенная.
По словам женщины, зимние грибы обычно растут на поваленных деревьях.
„Многие люди удивляются, когда видят меня с корзинкой, спрашивают, что в ней. Я показываю, рассказываю, люди удивляются. Поскольку я этим интересуюсь, мой грибной сезон не заканчивается поздней осенью“, – рассказала Вайва.