В лесах Алитусского и Лаздийского районов пройдут военные учения

Как указывает самоуправления, учения пройдут 25 и 26 января в лесах Раджюнай, Обелии, Норунай и Онцишкелиса.

С 29 января по 1 февраля учения пройдут в окрестностях и лесах сел Кукляй, Грикапалис, Киртилишкес и Немаюнай Лаздийского района.

Указывается, что учения будут проходить в светлое и темное время суток, в ходе которых не будут использоваться имитационные боеприпасы и пиротехнические устройства.