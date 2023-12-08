В Лепкальнисском водохранилище откроется рождественский городок

Для посетителей, как больших, так и маленьких, будет организована праздничная программа и мастер-классы.
8 декабря в 20:30 в честь открытия состоится концерт коллектива VU Jazz Voices.
Внутри водохранилища можно будет пообщаться с Дедом Морозом, а на улице будет сверкать тропинка огненных инсталляций и ждет ярмарка.
Историческое Лепкальнисское водохранилище в июле этого года было открыто для посетителей. По инициативе Вильнюсского городского самоуправления и крупнейшей в Литве компании по управлению водными ресурсами Vilniaus vandenys этот объект был открыт для публики в честь 700-летия Вильнюса.
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