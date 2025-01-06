2025.01.06 15:21

В Лентварисе пропал мужчина: выясняется, что пропавший - биологический отец убитого Матукаса

 
ru.DELFI.lt
Pareigūnai ieško dingusio be žinios vyro
Pareigūnai ieško dingusio be žinios vyro
ФОТО: Delfi koliažas

Полиция разыскивает пропавшего без вести Артураса Абромайтиса. Он пропал без вести 1 января 2025 года. По данным lrytas.lt, мужчина был биологическим отцом убитого Матукаса. Напомним, что мальчика 8 лет назад убили мать с отчимом.

По данным полиции, разыскивают пропавшего без вести Абромайтиса (1990 г.р.).

„По имеющимся данным, этот человек ушел из дома в Лентварисе 1 января 2025 г и до сих пор не вернулся, с ним не удается связаться, его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 195 см, носит очки, волосы русые. На мужчине была черная куртка.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, связаться со следователем Ингридой Мачёнене по номеру +370 700 65459, эл. п. ingrida.macioniene@policija.lt или по номеру – 112“, – сообщает полиция.

Delfi напоминает, что Монику Казюкайтите и Гедиминаса Контябниса приговорили к лишению свободы за убийство 4-летнего Матукаса.

Эксперты установили, что ребенку нанесли не меньше 135 ударов. Жестоко избитого ребенка 25 января 2017 года доставили в больницу из квартиры в Кедайняй. 27 января утром ребенок скончался.

Позже выяснилось, что биологический отец мальчика в его воспитании активного участия не принимал.

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