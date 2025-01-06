В Лентварисе пропал мужчина: выясняется, что пропавший - биологический отец убитого Матукаса

По данным полиции, разыскивают пропавшего без вести Абромайтиса (1990 г.р.).

„По имеющимся данным, этот человек ушел из дома в Лентварисе 1 января 2025 г и до сих пор не вернулся, с ним не удается связаться, его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 195 см, носит очки, волосы русые. На мужчине была черная куртка.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, связаться со следователем Ингридой Мачёнене по номеру +370 700 65459, эл. п. ingrida.macioniene@policija.lt или по номеру – 112“, – сообщает полиция.

Delfi напоминает, что Монику Казюкайтите и Гедиминаса Контябниса приговорили к лишению свободы за убийство 4-летнего Матукаса.