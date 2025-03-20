2025.03.20 17:19

В Лентварисе появится новый бассейн со СПА-зоной

 
ru.DELFI.lt
Lentvario baseinas
Lentvario baseinas
ФОТО: madeinvilnius.lt

Муниципалитет Тракайского района подписал договор в связи со строительством нового спорткомплекса - бассейна со СПА-зоной, пишет портал madeinvilnius.lt.

В Лентварисском бассейне будет шесть 25-метровых дорожек, СПА-зона с банями. В здании будет и два спортзала – зона с тренажерами и пространство для групповых занятий.

„Тракайскому району необходимо место, где все – и дети и пенсионеры – смогут заниматься спортом и активно проводить досуг. Я уверен, что этот бассейн будет способствовать благосостоянию и воспитанию здоровых привычек у жителей“, – сказал мэр Тракайского района Андрюс Шатявичюс.

„Этот бассейн привлечет и вильнюсцев. Рядом с Лентварисом появляется больше бизнеса, здесь строят кварталы новых домов, все больше вильнюсцев переезжает в Тракайский район“, – продолжил он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии