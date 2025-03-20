В Лентварисе появится новый бассейн со СПА-зоной

В Лентварисском бассейне будет шесть 25-метровых дорожек, СПА-зона с банями. В здании будет и два спортзала – зона с тренажерами и пространство для групповых занятий.

„Тракайскому району необходимо место, где все – и дети и пенсионеры – смогут заниматься спортом и активно проводить досуг. Я уверен, что этот бассейн будет способствовать благосостоянию и воспитанию здоровых привычек у жителей“, – сказал мэр Тракайского района Андрюс Шатявичюс.