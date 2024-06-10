В Лаздияй состоялись традиционные куриные бега

Пасенете принадлежит жителям Лаздияй Томасу и Виктории Савукасам.
Правила состязаний не изменились – после старта „тренерам“ кур надо было заставить свою курицу как можно быстрее добежать до финиша - из одной клетки в другую. Одновременно бежали по две курицы, каждый раз отставшая покидала состязания.
Желающие участвовать в забеге, у которых не было своих кур, могли брать их напрокат у организаторов.
На втором месте была Запсё Бегике, принадлежавшая паре из Каунаса, она принесла своим хозяевам приз - ночевку для двоих в усадьбе сельского туризма Vitrūna.
Призер третьего места – курица Гедра – завоевала для своих хозяев купоны на байдарки для 4 человек.