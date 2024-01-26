В Латвии табачные изделия будут доступны с 20 лет, такое же ограничение может ввести и Литва

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Rūkymas
Rūkymas
ФОТО: Shutterstock

Латвийцы приняли решение с 2025 года разрешить продажу табачных изделий лицам с 20 лет. Говорят о том, что такой порядок может вступить в силу и в Литве.

В Латвии ограничение коснется как табачных изделий, так и электронных сигарет и наполнителей для них (до сих пор в Латвии, как и в Литве сигареты можно было покупать с 18 лет).

За продажу сигарет лицам младше 20 лет физическим лицам грозит штраф в размере 280-700 евро, юридическим - 700-7100 евро. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Кроме того, в Латвии будет запрещена продажа сладостей, закусок и игрушек, своим видом напоминающих сигареты.

Департамент по контролю над наркотиками, алкоголем и табачными изделиями указал, что положительно оценивает принятое в Латвии решение.

"Департамент считает, что и в Литве стоит установить одинаковое ограничение на продажу алкоголя и сигарет, чтобы в обоих случаях эти товары могли приобретать люди с 20 лет. Надо отметить, что в 2021 г. канадские ученые подготовили рекомендации, в которых сказано, что повышение возраста возможных покупателей алкогольных и табачных изделий может способствовать снижению распространения курева (люди либо не начнут курить, либо начнут это делать позже), снизить доступность этих веществ для детей (...)", – указал представитель департамента Гинтарас Каранда.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Антанас Матулас не исключил, что и в Литве будет принят такой же закон, как в Латвии.

"Надо следить за тем, какой это даст результат в Латвии. Я думаю, и в Литве может быть принятое такое решение. Мы будем анализировать ситуацию, следить за ней. Надо сказать, что в некоторых сферах латвийцы прогрессивнее. Экспромтом мы вводить изменения в Литве не планируем", – сказал он.

Матулас признал, что законами защитить рынок от приобретения контрабандных изделий, не получится.

"Латвийцы смогут приезжать к нам в приграничные районы и покупать. Другой момент, я сам вижу, езжу по регионам, что в деревнях проблема контрабанды огромная. Многие курят контрабандные сигареты. Пока я думаю, действующих в Литве ограничений достаточно. Надо просвещать общество. Гораздо серьезнее у нас проблема электронных сигарет", – сказал глава комитета.

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