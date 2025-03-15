2025.03.15 07:05

В Кярнаве отметят день весеннего равноденствия

 
ru.DELFI.lt
Pavasario lygiadienio šventė Šventaragio slėnyje
Pavasario lygiadienio šventė Šventaragio slėnyje
ФОТО: ELTA (V.Kopūsto nuotr.)

22–23 марта в Кярнаве на легендарной Белой горе отпразднуют День весеннего равноденствия, пишет портал madeinvilnius.lt.

Мистические огни, пробуждение ужа, инсталляции света, живые выступления и перформансы – все это символизирует пробуждение природы и борьбу тьмы и света. Утром – походы и специальные мастер-классы.

Традиция продолжается, ждут уникальные качели и двухместное кресло Mudu abudu.

С Белой горы открывается восхитительный вид на восточную петлю реки Нерис, здесь проходит пешеходная тропа по живописному бору, мимо старых курганов X–XI в. и реки.

ПРОГРАММА

22 марта (суббота)

  • 17.30 поход МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ ЛЕСА / ведущий Тадас Буянаускас

  • 19.15 Перформанс КАТАЙТЕ БРОСАЙТЕ / УЖИНАЯ ВОРОЖБА

  • 19.30 Обряды весеннего равноденствия / перформанс „Пробуждение ужа“ / ГЕДИМИНАС ЖИЛИС, ЙОНАС ТУМАСОНИС, MEDGRINDA

  • 20.00 КОНЦЕРТ: фольклорный ансамбль GILĖ / Артурас Синкявичюс

  • 20.40 Мастер-класс РАВНОДЕНСТВИЕ – НЕБЕСНОЕ МЕРИЛО НАШЕЙ ЖИЗНИ. ВЕСНА/ Йоанс Вайшкунас

  • 21.00 КОНЦЕРТ: ЭЛЕКТРОННЫЕ СУТАРТИНЕС

  • 22.00 Ночная музыка: ТРЯСЕТСЯ ГНЕЗДО

  • 19.30–24.00 Светящаяся и звучащая тропа: автор качелей Mudu abudu вырос в лесу, светодизайн – AB LIGHT, музыка QR – ПОВИЛАС ВЕЛИКИС и кярнавский фольклорный ансамбль MEDGRINDA, художественные инсталляции – скульптор ХЕНРИКАС ОРАКАУСКАС

  • 18.30–21.30 Мастер-классы СИЛА СВЕТА: художественные инсталляции ПРОБУЖДЕНИЕ творческая мастерская / Илона Дауётайте-Янулене; ВЕРБА – ДРЕВО ЖИЗНИ / Лорета Лихтаровечене; ВОЗВРАЩАЮЩИЕСЯ ПТИЦЫ / ассоциация ARTyn

23 марта (воскресенье)

  • 9.30 ВСТРЕЧА СОЛНЦА, ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ: пени, катание на качелях, умывание, заход в воды реки

  • 10.00 поход О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПТИЦЫ? / ведущий Тадас Буянаускас

  • 11.30 ДАРЫ ВЕСНЫ: рассказ о дикорастущих съедобных растениях / ведущая Юдита Корсакене

  • 12.00 ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕСЕННИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

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