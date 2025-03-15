В Кярнаве отметят день весеннего равноденствия

Мистические огни, пробуждение ужа, инсталляции света, живые выступления и перформансы – все это символизирует пробуждение природы и борьбу тьмы и света. Утром – походы и специальные мастер-классы.
Традиция продолжается, ждут уникальные качели и двухместное кресло Mudu abudu.
С Белой горы открывается восхитительный вид на восточную петлю реки Нерис, здесь проходит пешеходная тропа по живописному бору, мимо старых курганов X–XI в. и реки.
ПРОГРАММА
22 марта (суббота)
17.30 поход МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ ЛЕСА / ведущий Тадас Буянаускас
19.15 Перформанс КАТАЙТЕ БРОСАЙТЕ / УЖИНАЯ ВОРОЖБА
19.30 Обряды весеннего равноденствия / перформанс „Пробуждение ужа“ / ГЕДИМИНАС ЖИЛИС, ЙОНАС ТУМАСОНИС, MEDGRINDA
20.00 КОНЦЕРТ: фольклорный ансамбль GILĖ / Артурас Синкявичюс
20.40 Мастер-класс РАВНОДЕНСТВИЕ – НЕБЕСНОЕ МЕРИЛО НАШЕЙ ЖИЗНИ. ВЕСНА/ Йоанс Вайшкунас
21.00 КОНЦЕРТ: ЭЛЕКТРОННЫЕ СУТАРТИНЕС
22.00 Ночная музыка: ТРЯСЕТСЯ ГНЕЗДО
19.30–24.00 Светящаяся и звучащая тропа: автор качелей Mudu abudu вырос в лесу, светодизайн – AB LIGHT, музыка QR – ПОВИЛАС ВЕЛИКИС и кярнавский фольклорный ансамбль MEDGRINDA, художественные инсталляции – скульптор ХЕНРИКАС ОРАКАУСКАС
18.30–21.30 Мастер-классы СИЛА СВЕТА: художественные инсталляции ПРОБУЖДЕНИЕ творческая мастерская / Илона Дауётайте-Янулене; ВЕРБА – ДРЕВО ЖИЗНИ / Лорета Лихтаровечене; ВОЗВРАЩАЮЩИЕСЯ ПТИЦЫ / ассоциация ARTyn
23 марта (воскресенье)
9.30 ВСТРЕЧА СОЛНЦА, ПРОБУЖДЕНИЕ ВЕСНЫ: пени, катание на качелях, умывание, заход в воды реки
10.00 поход О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПТИЦЫ? / ведущий Тадас Буянаускас
11.30 ДАРЫ ВЕСНЫ: рассказ о дикорастущих съедобных растениях / ведущая Юдита Корсакене
12.00 ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕСЕННИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ