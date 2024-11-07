В купленном в магазине товаре – черви: покупатели могут вернуть деньги

„Я купила в Maximа аргентинскую мерлузу горячего копчения. Резала ее для приготовления блюда и увидела, что рыба с червями“, – писала читатель, которая прислала фотографии.
На этикетке видно, что рыба была куплена в Вевисе, в магазине на ул. Кауно.
Delfi связался с представителем сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.
„Мы сожалеем, что клиент разочаровался в полученном товаре, который нам поставляет ЗАО Rusnės žuvis.
Контроль качества скоропортящихся продуктов для нас - один из приоритетов цепи обеспечения качества, поэтому, едва получив запрос и фото, мы сразу связались с производителем и попросили объяснить ситуацию. Они прислали нам письменные объяснения“, – сказала представитель сети.
В ответе сказано, что товар был произведен 4 ноября из аргентинской мерлузы, которую купили у поставщика сырья.
„Сообщается, что процесс подготовки продукции был некачественным, поэтому мы с производителем приняли решение отозвать всю партию“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.
Она заверила, что клиенты, которые купили некачественный товар, могут обратиться в отдел обслуживания клиентов или напрямую в магазин и вернуть деньги.