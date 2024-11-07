В купленном в магазине товаре – черви: покупатели могут вернуть деньги

„Я купила в Maximа аргентинскую мерлузу горячего копчения. Резала ее для приготовления блюда и увидела, что рыба с червями“, – писала читатель, которая прислала фотографии.

На этикетке видно, что рыба была куплена в Вевисе, в магазине на ул. Кауно.

Delfi связался с представителем сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.

„Мы сожалеем, что клиент разочаровался в полученном товаре, который нам поставляет ЗАО Rusnės žuvis.

Контроль качества скоропортящихся продуктов для нас - один из приоритетов цепи обеспечения качества, поэтому, едва получив запрос и фото, мы сразу связались с производителем и попросили объяснить ситуацию. Они прислали нам письменные объяснения“, – сказала представитель сети.