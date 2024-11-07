2024.11.07 17:02

В купленном в магазине товаре – черви: покупатели могут вернуть деньги

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Žuvis prekybos tinkle
Žuvis prekybos tinkle
ФОТО: Skaitytojo nuotr. | Delfi

Читатель портала рассказала, что недавно в магазине купила копченую рыбу с червями. Представитель сети Maxima сказала, что после того как выяснилось, что продукция была некачественная, с прилавков изъяли всю партию.

„Я купила в Maximа аргентинскую мерлузу горячего копчения. Резала ее для приготовления блюда и увидела, что рыба с червями“, – писала читатель, которая прислала фотографии.

На этикетке видно, что рыба была куплена в Вевисе, в магазине на ул. Кауно.

Žuvis prekybos tinkle

Delfi связался с представителем сети Индре Тракимайте-Шяшкувене.

„Мы сожалеем, что клиент разочаровался в полученном товаре, который нам поставляет ЗАО Rusnės žuvis.

Контроль качества скоропортящихся продуктов для нас - один из приоритетов цепи обеспечения качества, поэтому, едва получив запрос и фото, мы сразу связались с производителем и попросили объяснить ситуацию. Они прислали нам письменные объяснения“, – сказала представитель сети.

В ответе сказано, что товар был произведен 4 ноября из аргентинской мерлузы, которую купили у поставщика сырья.

„Сообщается, что процесс подготовки продукции был некачественным, поэтому мы с производителем приняли решение отозвать всю партию“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.

Она заверила, что клиенты, которые купили некачественный товар, могут обратиться в отдел обслуживания клиентов или напрямую в магазин и вернуть деньги.

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