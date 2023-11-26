В крупных городах Литвы – елки стоимостью от 1000 до 160 000 евро

Вильнюсская елка в этом году обойдется в три раза дешевле, чем в прошлом. Дерево украсит выигравшая конкурс компания Lumidėja, с которой подписан договор на 89 500 евро.

Праздничные огни на столичной елке зажгутся 1 декабря. Рядом с елкой будет открыт рождественский городок, а по городу будет ездить рождественский поезд.

Вильнюс также обновил договор об украшении улиц и на три года подписал договор с компанией Švenčių studija (стоимость договора 615 300 евро).

Каток муниципалитет в этом году откроет во дворе Великокняжеского дворца.

В Каунасе украшение елки и Ратушной площади обошлось в 160 000 евро. Представитель муниципалитета Агне Аугоне сказала, что большая часть украшений в городе будет использована повторно. Огни на каунасской елке зажглись 25 ноября.