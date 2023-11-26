В крупных городах Литвы – елки стоимостью от 1000 до 160 000 евро

Вильнюсская елка в этом году обойдется в три раза дешевле, чем в прошлом. Дерево украсит выигравшая конкурс компания Lumidėja, с которой подписан договор на 89 500 евро.
Праздничные огни на столичной елке зажгутся 1 декабря. Рядом с елкой будет открыт рождественский городок, а по городу будет ездить рождественский поезд.
Вильнюс также обновил договор об украшении улиц и на три года подписал договор с компанией Švenčių studija (стоимость договора 615 300 евро).
Каток муниципалитет в этом году откроет во дворе Великокняжеского дворца.
В Каунасе украшение елки и Ратушной площади обошлось в 160 000 евро. Представитель муниципалитета Агне Аугоне сказала, что большая часть украшений в городе будет использована повторно. Огни на каунасской елке зажглись 25 ноября.
В Клайпеде уже не первый год украшают живую елку, которую городу по традиции дарят жители. Муниципалитет не платит за ее доставку и установку. Елку привезет компания Baltkonta, а украсят компании Klaipėdos paslaugos и Klaipėdos želdiniai.
"Новинка этого года – на елке будет звезда высотой 120 см, это единственные расходы муниципалитета на украшение елки, звезда обойдется в 1000 евро", – сказал директор администрации муниципалитета Андрюс Жукас.
Огни на клайпедской елке зажгут 2 декабря.
В Паневежисе главная елка обойдется в 42 000 евро, ее установит и украсит компания Lumidėja. В Паневежисе установят живую елку высотой 13 м. Огни на ней зажгут 1 декабря.