В кретингской школе – скандал с молотком около недееспособного ребенка

„Слава Богу, насилия там не было. Если бы имело место насилие, то было бы плохо. Я рада, что сейчас у нас появится возможность пересмотреть порядок, посмотреть, насколько мы расслабились“, – сказала директор Рамуне Люкене.

Директор спецшколы сказала, что насилия в отношении ребенка не было, а видео в соцсетях поделился один из воспитанников школы.

„Такие кадры не радуют, но моя мама учитель, поэтому я знаю, что с такими детками работать сложно“, – сказала староста Кретинги Сигита Репшайте.

„Это недопустимо, такого не должно быть. На этом надо делать акцент. В жизни всякое бывает. За все уследить сложно, но с таким мириться нельзя“, – сказал мэр Кретинги Антанас Калнюс.

Она сказала, что молотки и отвертки в спецшколе используют не для запугивания детей, а для регулирования инвалидных колясок.

„Иногда 12 секунд могут перевернуть с ног на голову судьбы 5 людей. А там дело секунды. И надо же было, чтобы совпало такое. Но в руке был молоток... Но потом видно, что молоток был передан коллеге“, – сказала Люкене.

По ее словам, часть кресел в школе старые, деревянные, без молотка их не отрегулируешь.

„Мы иногда и стулья сами ремонтируем“, – заверила учитель Виргиния Гаудутене, сказав, что в ходу и отвертки.