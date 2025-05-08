В кретингской школе – скандал с молотком около недееспособного ребенка

Эти кадры шокировали многих.
„Это недопустимо, такого не должно быть. На этом надо делать акцент. В жизни всякое бывает. За все уследить сложно, но с таким мириться нельзя“, – сказал мэр Кретинги Антанас Калнюс.
„Такие кадры не радуют, но моя мама учитель, поэтому я знаю, что с такими детками работать сложно“, – сказала староста Кретинги Сигита Репшайте.
Директор спецшколы сказала, что насилия в отношении ребенка не было, а видео в соцсетях поделился один из воспитанников школы.
„Слава Богу, насилия там не было. Если бы имело место насилие, то было бы плохо. Я рада, что сейчас у нас появится возможность пересмотреть порядок, посмотреть, насколько мы расслабились“, – сказала директор Рамуне Люкене.
Она сказала, что молотки и отвертки в спецшколе используют не для запугивания детей, а для регулирования инвалидных колясок.
„Иногда 12 секунд могут перевернуть с ног на голову судьбы 5 людей. А там дело секунды. И надо же было, чтобы совпало такое. Но в руке был молоток... Но потом видно, что молоток был передан коллеге“, – сказала Люкене.
По ее словам, часть кресел в школе старые, деревянные, без молотка их не отрегулируешь.
„Мы иногда и стулья сами ремонтируем“, – заверила учитель Виргиния Гаудутене, сказав, что в ходу и отвертки.
Несмотря на то, что насилия не было, начато служебное расследование, а две работницы подали заявление об уходе. Только сейчас уже часть родителей просит вернуть их назад.
„Родители пишут петиции,просят вернуть учителей, ведь надо понимать – речь идет о недееспособных детях, autizо детях с расстройствами аутистического спектраe, они чужих людей не подпускают“, – заметила Люкене.
Школа решает вопрос защиты воспитанников от соцсетей.
„Мы открыли ящик Пандоры, мы видим, что сложно справиться со стигмами, появившимися в советское время, сейчас мнение меняется. Однако мы утратили бдительность, и эта стигма снова появилась. Снова возникает вопрос – бьют в интернате детей молотками или нет ne“, – сказала директор.
После распространения видео в соцсети помощь потребовалась и детям, и работникам. Работники сказали, что их осудило общество, не углубляясь в реальные факты.
Весь репортаж LNK на литовском языке можно посмотреть здесь: