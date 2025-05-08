2025.05.08 13:47

В кретингской школе – скандал с молотком около недееспособного ребенка

 
ru.DELFI.lt
Kretingos mokykloje – skandalas dėl plaktuko prie neįgalaus vaiko
Kretingos mokykloje – skandalas dėl plaktuko prie neįgalaus vaiko
ФОТО: LNK

Из кретингской спецшколы им. Марии Тышкявичюте после шокирующих кадров в соцсети ушли две работницы. На видео было снято, как они размахивают молотком перед недееспособным ребенком.

Эти кадры шокировали многих.

„Это недопустимо, такого не должно быть. На этом надо делать акцент. В жизни всякое бывает. За все уследить сложно, но с таким мириться нельзя“, – сказал мэр Кретинги Антанас Калнюс.

„Такие кадры не радуют, но моя мама учитель, поэтому я знаю, что с такими детками работать сложно“, – сказала староста Кретинги Сигита Репшайте.

Директор спецшколы сказала, что насилия в отношении ребенка не было, а видео в соцсетях поделился один из воспитанников школы.

„Слава Богу, насилия там не было. Если бы имело место насилие, то было бы плохо. Я рада, что сейчас у нас появится возможность пересмотреть порядок, посмотреть, насколько мы расслабились“, – сказала директор Рамуне Люкене.

Она сказала, что молотки и отвертки в спецшколе используют не для запугивания детей, а для регулирования инвалидных колясок.

„Иногда 12 секунд могут перевернуть с ног на голову судьбы 5 людей. А там дело секунды. И надо же было, чтобы совпало такое. Но в руке был молоток... Но потом видно, что молоток был передан коллеге“, – сказала Люкене.

По ее словам, часть кресел в школе старые, деревянные, без молотка их не отрегулируешь.

„Мы иногда и стулья сами ремонтируем“, – заверила учитель Виргиния Гаудутене, сказав, что в ходу и отвертки.

Несмотря на то, что насилия не было, начато служебное расследование, а две работницы подали заявление об уходе. Только сейчас уже часть родителей просит вернуть их назад.

„Родители пишут петиции,просят вернуть учителей, ведь надо понимать – речь идет о недееспособных детях, autizо детях с расстройствами аутистического спектраe, они чужих людей не подпускают“, – заметила Люкене.

Школа решает вопрос защиты воспитанников от соцсетей.

„Мы открыли ящик Пандоры, мы видим, что сложно справиться со стигмами, появившимися в советское время, сейчас мнение меняется. Однако мы утратили бдительность, и эта стигма снова появилась. Снова возникает вопрос – бьют в интернате детей молотками или нет ne“, – сказала директор.

После распространения видео в соцсети помощь потребовалась и детям, и работникам. Работники сказали, что их осудило общество, не углубляясь в реальные факты.

Весь репортаж LNK на литовском языке можно посмотреть здесь:

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии