В конце срока полномочий правящие представили предложения по пенсионному накоплению: ждет масса новшеств

Конституционный Суд в марте этого года заявил, что ситуация, в которой люди не могут забрать из фондов свои накопления, противоречит Конституции.

Проект поправок к закону в понедельник зарегистрировали члены фракции консерваторов Миндаугас Линге, Пауле Кузмицкене и Юргис Разма. В сопроводительном документе к нему сказано, что в 2023 году, по данным „Содры“, в накоплении участвовали 1,4 млн. человек, из них активно деньги переводили 766 000.

В числе таких случаев - тяжелое заболевание, работоспособность всего 70% и больше, потребность в паллиативном уходе. Правящие также предлагают, чтобы в качестве однократной выплаты жители могли забрать не 5000, а 10 000 евро. Появятся и изменения в системе включения в накопление.

Указывается, что таким людям обычно требуются дополнительные услуги в сфере здравоохранения, реабилитация и услуги, которые не всегда государство финансирует в полной мере, а у самого человека средств на оплату этих услуг не хватает.

Кроме того, предлагается дать возможность выйти из накопления людям, которые столкнулись с тяжелой болезнью (по списку утвержденному министром).

„С учетом того, что паллиативную помощь получают люди чьей жизни грозит опасная болезнь, прогноз выживания этих людей мрачный, поэтому нет смысла оставлять их в системе пансионного накопления“, – указали депутаты.

Инициаторы поправок предлагают дать возможность остановить накопление, если человек получил направление в стационар, дневной центр или амбулаторно получает паллиативную помощь. По данным Минздрава, в 2023 году услуги паллиативной помощи получали 3190 человек.

Кроме того, от участия в обязательном накоплении предлагают освободить иностранцев, которые временно приезжают на заработки в Литву (у которых есть вид на жительство на небольшой срок).

В вышеперечисленных случаях люди смогут не только остановить участие в накоплении, но и забрать деньги из фонда.

Откладывать на пенсию дополнительно не придется и людям, которые не трудоспособны на 70% и больше процентов (до 31 декабря 2023 г – 70% и больше; до 1 июля 2005 г. – I группа инвалидности).

Отмечается, что невозможно точно сказать, сколько людей по этой причине сможет остановить накопление.

Правда, это касается только самого заболевшего и его накоплений, но не распространяется на других членов семьи.

„Если у человека есть вид на жительства на длительный срок, значит, он связывает свою жизнь с Литвой, социальные гарантии, поэтому он должен участвовать в дополнительном накоплении“, – указано в поправках.

Кроме того, консерваторы предлагают включать людей в систему накопления один раз, если они откажутся от участия - через три года - еще раз повторно. Сейчас работников включают в списке каждых три года, пока им не исполнится 40 лет.

В документе также сказано, что на практике бывают такие случаи, когда человек не знакомиться с информацией „Содры“ о вовлечении в накопление, не принимает сознательное решения, а когда у него начинают высчитывать деньги, понимает, что это для него неприемлемо.