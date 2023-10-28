В конце октября – сюрприз: ожидается потепление

Местами выпадут небольшие осадки, преимущественно дождь. На рассвете будет дуть легкий ветер переменного направления. Небо будет облачным. Небольшие прояснения ожидаются только в некоторых местностях на западе Литвы. Солнца почти не будет, так что более приятного тепла ждать не приходится. Температура во многих местах едва достигнет 1-4 градусов и только вблизи Балтийского моря – 5-6 градусов.

В ночь на воскресенье по нашему региону пройдет полоса высокого давления. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, поэтому местами может образоваться туман. Минимальная температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.