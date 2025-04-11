В конце недели станет немного теплее, а со следующей погода изменится

В субботу облака рассеются, станет ясно, особых осадков уже не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 1-6 градусов мороза, у моря 0-2 градусов тепла.

В субботу днем до обеда еще будут прояснения, после обеда придут облака. Однако особых осадков не ожидается. Усилится ветер. Днем будет 8-13 градусов тепла, на юго-западе немного теплее.

В ночь на воскресенье будет облачно, прояснения возможны лишь местами. Особых осадков не ожидается. Ветер успокоится. Местами возможен туман. Будет 2-7 градусов тепла, местами около 0.

В воскресенье днем облачность снизится, появятся прояснения. Особых осадков не ожидается. Воздух прогреется до 12-17 градусов тела, теплее будет на юго-западе.