В конце недели станет немного теплее, а со следующей погода изменится

В субботу облака рассеются, станет ясно, особых осадков уже не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 1-6 градусов мороза, у моря 0-2 градусов тепла.
В субботу днем до обеда еще будут прояснения, после обеда придут облака. Однако особых осадков не ожидается. Усилится ветер. Днем будет 8-13 градусов тепла, на юго-западе немного теплее.
В ночь на воскресенье будет облачно, прояснения возможны лишь местами. Особых осадков не ожидается. Ветер успокоится. Местами возможен туман. Будет 2-7 градусов тепла, местами около 0.
В воскресенье днем облачность снизится, появятся прояснения. Особых осадков не ожидается. Воздух прогреется до 12-17 градусов тела, теплее будет на юго-западе.
В понедельник ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами возможны дожди, однако осадки будут кратковременными. Потеплеет, ночью будет 4-9, днем 16-21 градусов тепла, у моря 12-15 градусов тепла.
Во вторник ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью будет 4-9, днем 18-23 градусов тепла, немного прохладнее будет только на Куршской косе.