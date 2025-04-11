2025.04.11 07:27

В конце недели станет немного теплее, а со следующей погода изменится

 
Гидрометеорологическая служба
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Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
Vilniečiai mėgaujasi pavasariu
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В пятницу днем погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления. До обеда будет облачно, позже облачность уменьшится. В восточных районах прогнозируют небольшие осадки – снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Будет ветрено. Температура поднимется до 7-12 градусов тепла, только на востоке будет до 2-6 градусов.

В субботу облака рассеются, станет ясно, особых осадков уже не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 1-6 градусов мороза, у моря 0-2 градусов тепла.

В субботу днем до обеда еще будут прояснения, после обеда придут облака. Однако особых осадков не ожидается. Усилится ветер. Днем будет 8-13 градусов тепла, на юго-западе немного теплее.

В ночь на воскресенье будет облачно, прояснения возможны лишь местами. Особых осадков не ожидается. Ветер успокоится. Местами возможен туман. Будет 2-7 градусов тепла, местами около 0.

В воскресенье днем облачность снизится, появятся прояснения. Особых осадков не ожидается. Воздух прогреется до 12-17 градусов тела, теплее будет на юго-западе.

В понедельник ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами возможны дожди, однако осадки будут кратковременными. Потеплеет, ночью будет 4-9, днем 16-21 градусов тепла, у моря 12-15 градусов тепла.

Во вторник ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью будет 4-9, днем 18-23 градусов тепла, немного прохладнее будет только на Куршской косе.

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